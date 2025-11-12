Trump "sabia sobre as meninas", diz e-mail de Jeffrey Epstein

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi citado em e-mails de Jeffrey Epstein, nos quais o criminoso sexual condenado afirmava que o então empresário “sabia sobre as meninas” vítimas de abuso. As mensagens foram divulgadas nesta quarta-feira (12) por parlamentares democratas da Câmara dos Representantes dos EUA.

Segundo a agência Reuters, os documentos fazem parte de uma série de trocas de e-mails entre Epstein, o escritor Michael Wolff e Ghislaine Maxwell — socialite britânica e ex-namorada do financista, atualmente presa e cumprindo pena de 20 anos por tráfico sexual de menores.

Entre as mensagens reveladas está um e-mail de 2019, enviado por Epstein a Wolff, no qual ele afirmava que Trump “sabia sobre as meninas, pois pediu a Ghislaine que parasse”. Outra mensagem, de 2011, mostra Epstein dizendo a Maxwell que o presidente havia “passado horas em minha casa” com uma das vítimas, cujo nome foi mantido em sigilo.

Trump sempre negou qualquer envolvimento com os crimes de Epstein e afirmou que os dois foram amigos no passado, mas romperam antes de o caso vir à tona. Epstein foi encontrado morto em uma cela de prisão em Manhattan em 2019, em um aparente suicídio, enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual. A Casa Branca ainda não respondeu aos pedidos de comentário sobre os novos documentos.

A divulgação dos e-mails ocorre no mesmo dia em que a deputada democrata eleita Adelita Grijalva deve assumir o cargo deixado por seu pai, falecido recentemente. Com sua posse, os democratas terão a assinatura necessária para forçar uma votação que pode obrigar a Câmara a liberar todos os registros não classificados relacionados ao caso Epstein — algo que Trump e o presidente da Câmara, Mike Johnson, têm resistido em permitir.

O caso tem gerado tensões dentro do próprio governo Trump, com críticas vindas até mesmo de sua base política, que cobra maior transparência sobre os arquivos ligados a Epstein e seus possíveis cúmplices.

O deputado Robert Garcia, principal democrata do Comitê de Supervisão, pediu que o Departamento de Justiça torne todos os documentos públicos. “Quanto mais Donald Trump tenta esconder os arquivos de Epstein, mais descobrimos. Esses novos e-mails levantam sérias questões sobre o que a Casa Branca ainda está ocultando e sobre a natureza da relação entre Epstein e o presidente”, declarou Garcia.