Trump sugere prender e aplicar pena de morte a políticos rivais do partido Democrata

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quinta-feira (20) que parlamentares democratas que pedem a membros das Forças Armadas para desobedecer supostas ordens ilegais de seu governo talvez precisem ser “trancados” ou até enfrentar pena de morte. A reportagem é da agência Sputnik.

Na terça-feira, um grupo de seis parlamentares democratas — incluindo as senadoras Elissa Slotkin e Mark Kelly e os representantes Chrissy Houlahan, Chris Deluzio, Maggie Goodlander e Jason Crow — divulgou um vídeo conclamando militares norte-americanos a recusarem “ordens ilegais” vindas da administração Trump.

“Nossas leis são claras — você pode recusar ordens ilegais, você pode recusar ordens ilegais, você deve recusar ordens ilegais”, disseram os legisladores no vídeo. “Ninguém é obrigado a cumprir ordens que violem a lei ou nossa Constituição.”

Como exemplo de ordens ilegais, a senadora Slotkin posteriormente citou a suposta ordem de Trump para que a 82ª Divisão Aerotransportada atirasse nas pernas de manifestantes durante os protestos de 2020 contra a violência policial.

“As palavras deles não podem ser toleradas. COMPORTAMENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! PRENDAM-NOS???”, escreveu Trump em uma postagem no Truth Social em resposta ao vídeo dos parlamentares.

Mais tarde no mesmo dia, Trump voltou ao Truth Social e elevou o tom, sugerindo que os autores do vídeo deveriam enfrentar pena de morte.

“COMPORTAMENTO SEDICIOSO, punível com a MORTE!”, publicou Trump.

De acordo com o Artigo 92 do Código Uniforme de Justiça Militar dos EUA, militares são obrigados a obedecer apenas ordens legais. Ordens ilegais são aquelas que determinam atos criminosos ou violam a Constituição, a legislação federal ou normas internacionais aplicáveis.

Líderes democratas, incluindo o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, a representante-chefe da minoria Katherine Clark e o presidente do Caucus Democrata, Pete Aguilar, condenaram as declarações de Trump em um comunicado.

“A retórica violenta e descontrolada do presidente contra patriotas americanos é coerente com seu histórico de ataques a prisioneiros de guerra, famílias Gold Star e heróis de guerra. Não há limite para Donald Trump”, diz o texto.

O comunicado também informou que, após as ameaças de Trump, democratas entraram em contato com o sargento de armas da Câmara e com a Polícia do Capitólio para garantir a segurança dos legisladores que publicaram o vídeo.

“Donald Trump deve apagar imediatamente essas publicações desequilibradas e retratar sua retórica violenta antes que provoque a morte de alguém”, acrescentou a nota.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, reagiu à postagem de Trump afirmando: “Esse homem tem problemas na cabeça”.