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      Trump tem inchaço nas pernas e hematomas nas mãos, diz médico da Casa Branca

      Médico oficial do governo dos EUA diz que Donald Trump tem "excelente" estado de saúde

      Mão direita do presidente dos EUA, Donald Trump, é vista com maquiagem durante evento na Casa Branca, em 22 de agosto de 2025 (Foto: Jonathan Ernst/Reuters)
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      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um “leve inchaço" na parte inferior das pernas e hematomas “benignos” nas mãos, um “leve inchaço na parte inferior das pernas” e hematomas “benignos” nas mãos. A informação é do médico da Casa Branca, em um relatório divulgado pela Casa Branca na sexta-feira (29)

      O documento cita os resultados de um exame realizado nesta semana que indicaram que o líder de 79 anos tem "excelente" estado de saúde.

      “O presidente Trump permanece em excelente estado de saúde, demonstrando forte funcionamento cardíaco, pulmonar, neurológico e físico geral”, escreveu o Dr. Sean Barbabella em um memorando de terça-feira e divulgado na noite de sexta-feira, acrescentando que Trump está “plenamente apto a desempenhar todas as funções de comandante-em-chefe e chefe de Estado”.

      Segundo a Reuters, visita de Trump ao Centro Médico Militar Nacional Walter Reed na terça-feira, a terceira em 13 meses, foi acompanhada de perto, já que a Casa Branca teve de detalhar, ao longo do último ano, diversas condições de saúde do presidente após imagens mostrarem, em alguns momentos, tornozelos inchados, hematomas nas mãos e manchas no pescoço.

      Pouco depois da visita, Trump afirmou que “tudo saiu perfeitamente bem”.

      O relatório de Barbabella menciona o “leve inchaço na parte inferior das pernas ... com melhora em relação ao ano passado” e a persistência dos hematomas nas mãos, descritos como “comuns”, “benignos” e “compatíveis com uma leve irritação dos tecidos moles relacionada a apertos de mão frequentes durante o uso de aspirina para prevenção cardiovascular”.

      O documento não abordou o motivo do tratamento dermatológico realizado em março no pescoço do presidente dos EUA nem indicou se ele foi submetido a um novo exame de ressonância magnética, como ocorreu em outubro.

      Trump, que completa 80 anos em junho e foi a pessoa mais velha a assumir a Presidência dos Estados Unidos, frequentemente se apresenta como mais enérgico e fisicamente apto do que Joe Biden, seu antecessor democrata, que deixou o cargo no ano passado aos 82 anos após enfrentar questionamentos sobre sua capacidade para exercer a função.

      O memorando divulgado na sexta-feira afirmou que a função cardíaca geral do presidente é normal e que “um exame neurológico abrangente demonstrou estado mental normal”, incluindo avaliações para depressão e ansiedade.

      “Foram fornecidas orientações preventivas, incluindo recomendações sobre alimentação, uso de aspirina em baixa dosagem, aumento da atividade física e continuidade da perda de peso”, diz o relatório.

      Trump tem 1,90 metro de altura e pesa 108 quilos, acrescenta o documento.

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