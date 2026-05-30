Trump tem inchaço nas pernas e hematomas nas mãos, diz médico da Casa Branca

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um “leve inchaço" na parte inferior das pernas e hematomas “benignos” nas mãos, um “leve inchaço na parte inferior das pernas” e hematomas “benignos” nas mãos. A informação é do médico da Casa Branca, em um relatório divulgado pela Casa Branca na sexta-feira (29)

O documento cita os resultados de um exame realizado nesta semana que indicaram que o líder de 79 anos tem "excelente" estado de saúde.

“O presidente Trump permanece em excelente estado de saúde, demonstrando forte funcionamento cardíaco, pulmonar, neurológico e físico geral”, escreveu o Dr. Sean Barbabella em um memorando de terça-feira e divulgado na noite de sexta-feira, acrescentando que Trump está “plenamente apto a desempenhar todas as funções de comandante-em-chefe e chefe de Estado”.

Segundo a Reuters, visita de Trump ao Centro Médico Militar Nacional Walter Reed na terça-feira, a terceira em 13 meses, foi acompanhada de perto, já que a Casa Branca teve de detalhar, ao longo do último ano, diversas condições de saúde do presidente após imagens mostrarem, em alguns momentos, tornozelos inchados, hematomas nas mãos e manchas no pescoço.

Pouco depois da visita, Trump afirmou que “tudo saiu perfeitamente bem”.

O relatório de Barbabella menciona o “leve inchaço na parte inferior das pernas ... com melhora em relação ao ano passado” e a persistência dos hematomas nas mãos, descritos como “comuns”, “benignos” e “compatíveis com uma leve irritação dos tecidos moles relacionada a apertos de mão frequentes durante o uso de aspirina para prevenção cardiovascular”.

O documento não abordou o motivo do tratamento dermatológico realizado em março no pescoço do presidente dos EUA nem indicou se ele foi submetido a um novo exame de ressonância magnética, como ocorreu em outubro.

Trump, que completa 80 anos em junho e foi a pessoa mais velha a assumir a Presidência dos Estados Unidos, frequentemente se apresenta como mais enérgico e fisicamente apto do que Joe Biden, seu antecessor democrata, que deixou o cargo no ano passado aos 82 anos após enfrentar questionamentos sobre sua capacidade para exercer a função.

O memorando divulgado na sexta-feira afirmou que a função cardíaca geral do presidente é normal e que “um exame neurológico abrangente demonstrou estado mental normal”, incluindo avaliações para depressão e ansiedade.

“Foram fornecidas orientações preventivas, incluindo recomendações sobre alimentação, uso de aspirina em baixa dosagem, aumento da atividade física e continuidade da perda de peso”, diz o relatório.

Trump tem 1,90 metro de altura e pesa 108 quilos, acrescenta o documento.