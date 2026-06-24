Trump volta a atacar países da Otan e chama Espanha de "show de horrores"

247 - A relação entre os Estados Unidos e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) voltou a ser alvo de críticas do presidente estadunidense, Donald Trump, nesta quarta-feira (24). Durante encontro na Casa Branca com o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, Trump afirmou estar insatisfeito com diversos países europeus e direcionou ataques especialmente à Espanha. As informações são do SBT News.

Segundo Trump, vários integrantes da Otan não têm contribuído de forma adequada para os gastos com defesa coletiva e tampouco demonstraram apoio suficiente aos interesses de Washington durante o recente conflito com o Irã, interrompido por um cessar-fogo na semana passada.

Ao comentar a atuação dos aliados, o presidente estadunidense afirmou: "Fiquei decepcionado com a Itália. Fiquei decepcionado com o Reino Unido. O líder deles já saiu do cargo e, sabe, ele tinha muitos problemas. Mas ficamos decepcionados com o Reino Unido. Ficamos decepcionados com a Alemanha e a França. Ficamos decepcionados com a maioria deles".

As declarações mais duras foram dirigidas à Espanha. Trump voltou a questionar o nível de investimento do país em defesa dentro da aliança militar. "A Espanha é um show de horrores. A Espanha é terrível, até do ponto de vista de vocês. Eles não querem pagar nada. Acham que estão ali para aproveitar a viagem de graça. Não é um bom grupo. Não é um bom grupo de forma alguma."

Críticas à Espanha

A Espanha tem sido alvo recorrente das cobranças de Trump por estar entre os integrantes da Otan que destinam menor proporção de seu Produto Interno Bruto aos gastos militares.

O governo do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, mantém uma posição mais cautelosa em relação à ampliação acelerada dos investimentos em defesa defendida por Washington. Embora tenha elevado seu orçamento militar nos últimos anos, Madri segue abaixo das metas estabelecidas pela aliança.

Troca de elogios com Rutte

Apesar das críticas a diversos governos europeus, o encontro com Rutte ocorreu em clima cordial. Trump afirmou ter "grande respeito" pelo secretário-geral da Otan e indicou que a relação entre Washington e a aliança poderia ser diferente sob outra liderança.

Por sua vez, Rutte apresentou dados sobre o crescimento dos gastos militares europeus e sobre investimentos de empresas do continente nos Estados Unidos, numa tentativa de responder às reclamações feitas pelo presidente estadunidense.

Elogios a Erdoğan, Xi e Putin

Durante a reunião, Trump também elogiou o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, afirmando que ele permaneceu fora do conflito envolvendo Irã e Estados Unidos e que "fez tudo" o que lhe foi solicitado.

O presidente estadunidense indicou ainda que a Turquia poderá avançar em negociações para a aquisição de armamentos desejados por Ancara há anos.

Trump também fez referências positivas ao presidente da China, Xi Jinping, e ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacando que ambos permaneceram fora da guerra envolvendo Estados Unidos e Irã.