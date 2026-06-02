Trump volta a provocar o Canadá ao sugerir anexação como "51º estado" dos EUA

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender a incorporação do Canadá ao território estadunidense ao comentar a entrada do país em uma recessão técnica. Ao compartilhar uma reportagem sobre a economia canadense, o mandatário publicou apenas a expressão: "51º estado!", retomando uma narrativa que vem adotando desde dezembro de 2024. As informações são da RT Brasil.

As primeiras declarações de Trump sobre o tema chegaram a ser tratadas como brincadeira. No entanto, o discurso passou a ser visto por autoridades canadenses como uma ameaça à soberania nacional, especialmente após o agravamento das tensões comerciais entre Washington e Ottawa durante a guerra tarifária entre os dois países.

Reação no Canadá

Nesta terça-feira (2), o premiê da província de Ontário, Doug Ford, reagiu à nova manifestação de Trump. Em publicação nas redes sociais, ele rejeitou qualquer possibilidade de anexação do país pelos Estados Unidos. "Canadá não está à venda", disse.

Em seguida, Ford acrescentou: "Não acredito que eu tenha que dizer isso de novo, mas o Canadá nunca será o 51º estado". A manifestação ocorreu após o premiê republicar uma postagem do embaixador dos Estados Unidos no Canadá, Pete Hoekstra, que havia compartilhado a mensagem de Trump.

Debate sobre unidade nacional

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, não comentou a publicação mais recente de Trump. Em 28 de maio, porém, durante encontro com empresários, ele ressaltou a cooperação entre os dois países e afirmou: "À medida que consolidamos nossas forças, existem diversas oportunidades que o Canadá e os Estados Unidos devem aproveitar para trabalhar juntos e competir com o resto do mundo. Um Canadá forte vai ajudar a fazer a América grande de novo".

Na mesma ocasião, Carney avaliou que o cenário internacional atravessa uma "ruptura" e está "se tornando mais dividido". A nova declaração de Trump ocorre poucos dias após a província de Alberta anunciar a realização de um referendo para decidir se permanecerá ou não integrada ao Canadá.

A consulta foi anunciada pela premiê provincial Danielle Smith após o recebimento de uma petição pública com mais de 300 mil assinaturas. Carney reagiu à iniciativa classificando-a como um "blefe muito perigoso" e comparou uma eventual separação ao Brexit, processo que resultou na saída do Reino Unido da União Europeia.

O primeiro-ministro também afirmou que Alberta é "essencial" para o Canadá e disse esperar que a província permaneça no país.