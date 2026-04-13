Turquia alerta que pode se tornar o próximo adversário regional de Israel

247 - O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, afirmou nesta segunda-feira (13) que Israel pode passar a considerar o país como um novo adversário regional após o Irã, no contexto das estratégias da nação sionista no Oriente Médio. Em declarações feitas à agência Anadolu, Fidan também avaliou que a política regional israelense “não se sustenta sem um inimigo”. As informações são da RT Brasil.

O chanceler defendeu a criação de um novo arranjo de segurança no Oriente Médio, baseado no respeito à soberania, à integridade territorial e à segurança nacional dos países da região. A proposta, de acordo com ele, tem como objetivo reduzir tensões e promover estabilidade no longo prazo.

Contexto regional

Fidan manifestou preocupação com a situação na Síria e no Líbano, destacando que as agressões militares israelenses nesses países representam um fator de instabilidade. Segundo ele, esse cenário pode se agravar diante das atuais tensões no Oriente Médio.

O ministro também comentou o processo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, classificando-o como “sincero”. Ele alertou, ainda, para riscos envolvendo rotas marítimas estratégicas e defendeu a manutenção da navegação no Estreito de Ormuz por meios pacíficos.