247 - A Ucrânia concordou com um acordo de paz para acabar com a guerra no país, restando apenas “pequenos detalhes” a serem definidos, informou a CNN nesta terça-feira (25), citando um funcionário do governo dos EUA.

“Os ucranianos concordaram com o acordo de paz. Há alguns detalhes menores a serem ajustados, mas eles aceitaram o acordo”, disse o funcionário, segundo a emissora.

Mais cedo, os aliados de Kiev decidiram trabalhar com o plano existente dos EUA para a Ucrânia, em vez de elaborar um documento alternativo, afirmou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Mais cedo, a emissora CBS informou, citando dois funcionários dos EUA não identificados e duas fontes diplomáticas, que o secretário do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll, teria se reunido com autoridades russas em Abu Dhabi em 24 de novembro e pretende continuar as negociações nesta terça-feira.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, respondeu ao relato afirmando que os diplomatas russos preferem realizar seu trabalho de forma profissional, em vez de se envolver em especulações e rumores.

Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que 27 de novembro seria um prazo adequado para que a Ucrânia concordasse com o plano.

Em 19 de novembro, a imprensa norte-americana noticiou, citando autoridades do governo dos EUA, que Trump havia aprovado um plano de 28 pontos para a resolução do conflito ucraniano. O documento incluiria a redução da ajuda militar dos EUA, o reconhecimento oficial da Igreja Ortodoxa Ucraniana reconhecida como canônica pela Igreja Ortodoxa Russa, a concessão de status oficial à língua russa na Ucrânia, a diminuição das forças armadas ucranianas e a proibição de tropas estrangeiras e armas de longo alcance em território ucraniano. O plano também prevê que os Estados Unidos e outros países reconheçam a Crimeia e o Donbass como territórios russos legítimos. (Com informações da Sputnik).