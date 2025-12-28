Ucrânia afirma ter atacado refinaria russa em Samara

247 - O Exército da Ucrânia informou neste domingo (28) que atingiu a refinaria de petróleo de Syzran, na região russa de Samara, durante um ataque com drones realizado à noite. Segundo o Estado-Maior em Kiev, a ação provocou um incêndio na unidade, e os danos ainda estavam sendo avaliados.

No mesmo comunicado, as forças ucranianas afirmaram que um ataque recente à refinaria de Volgogrado danificou um oleoduto e equipamentos utilizados na produção de lubrificantes, ampliando o impacto sobre a infraestrutura energética russa.

Também no domingo (28), a principal fornecedora privada de energia da Ucrânia, a DTEK, anunciou o restabelecimento do fornecimento elétrico para mais de um milhão de residências em Kiev e na região metropolitana. A retomada ocorreu após um ataque aéreo russo no sábado (27), que causou cortes emergenciais, deixou duas pessoas mortas e afetou grandes áreas da capital.

Em comunicado, a DTEK informou que a energia foi restabelecida para 748 mil residências em Kiev e para outras 347 mil nos arredores da cidade. A empresa acrescentou que consumidores da margem direita da capital voltaram a enfrentar cortes programados, enquanto a situação permanece "mais difícil" na margem esquerda, onde seguem os cortes emergenciais. Dois distritos da região de Kiev continuam sem energia.

A Rússia intensificou nas últimas semanas ataques de grande escala contra o sistema energético ucraniano, mantendo a ofensiva militar enquanto avançam esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos para encerrar a guerra, que já dura quase quatro anos.

Ainda no domingo (28), estava prevista uma reunião entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir um plano de encerramento do conflito.