Zelensky se reúne com Trump na Flórida para negociar plano de paz na Ucrânia

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm encontro marcado neste domingo (28), na Flórida, para discutir um plano destinado a encerrar a guerra na Ucrânia. A reunião acontece em um contexto de fortes divergências entre as partes sobre pontos centrais do acordo, especialmente a questão territorial, e sob o impacto de novos ataques aéreos russos contra cidades ucranianas, destaca reportagem da Reuters.

O diálogo ocorrerá na residência de Trump, em Palm Beach, e faz parte de um esforço mais amplo mediado por Washington para tentar destravar um cessar-fogo e estabelecer bases para um acordo mais abrangente.

Zelensky informou que pretende abordar com Trump o futuro da região de Donbass, no leste do país, considerada o principal ponto de impasse das negociações, além da situação da usina nuclear de Zaporizhzhia e outros temas estratégicos. Moscou exige que a Ucrânia ceda integralmente o Donbass, incluindo áreas ainda sob controle de Kiev, enquanto o governo ucraniano defende o congelamento das linhas de frente atuais.

A delegação ucraniana chegou à Flórida no fim da noite de sábado, conforme informou o vice-ministro das Relações Exteriores, Serhiy Kyslytsya, em publicação nas redes sociais. “Boa noite, Flórida!”, escreveu o diplomata, ao compartilhar uma imagem de uma aeronave com o sobrenome do presidente norte-americano estampado na fuselagem.

De acordo com a Reuters, Kiev e Washington já alcançaram consenso sobre diversos pontos, e Zelensky afirmou recentemente que o plano de paz, composto por 20 pontos, estaria 90% concluído. Ainda assim, a definição sobre eventuais concessões territoriais segue sem solução. A proposta norte-americana prevê, como alternativa, a criação de uma zona econômica livre caso a Ucrânia se retire de parte do Donbass, embora não estejam claros os mecanismos práticos dessa iniciativa.

Em entrevista ao site Axios, Zelensky declarou esperar convencer Trump a suavizar a exigência de retirada total das forças ucranianas do Donbass. Caso isso não ocorra, ele afirmou que o plano completo deverá ser submetido a um referendo nacional. Segundo o Axios, autoridades dos Estados Unidos consideraram a disposição de Zelensky em consultar a população como um avanço significativo, embora avaliem que a Rússia precisaria concordar previamente com um cessar-fogo de 60 dias para viabilizar a votação.

O encontro presencial entre Zelensky e Trump ocorre após semanas de intensa movimentação diplomática. Países europeus, ainda que nem sempre diretamente envolvidos nas negociações, têm buscado formular garantias de segurança para a Ucrânia no pós-guerra, com apoio dos Estados Unidos. Há, no entanto, receio em Kiev e entre aliados europeus de que Washington possa reduzir seu compromisso com a reconstrução e a segurança do país.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou neste sábado que o objetivo comum dos líderes europeus segue sendo “uma paz justa e duradoura”, que preserve a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, ao mesmo tempo em que fortaleça suas capacidades de segurança e defesa. Zelensky disse que pretende voltar a conversar com líderes europeus após a reunião com Trump, na tentativa de alinhar posições antes de novos passos diplomáticos.