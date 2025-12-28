Defesas aéreas russas abatem 43 drones ucranianos em três horas
Ataques foram registrados em diferentes regiões da Rússia na noite de sábado (27), segundo comunicado oficial do Ministério da Defesa
247 - As forças de defesa aérea da Rússia interceptaram e destruíram 43 veículos aéreos não tripulados (VANTs) ucranianos em um intervalo de três horas na noite de sábado (27). A ação ocorreu em diversas regiões do país e também sobre o Mar de Azov, conforme informações divulgadas oficialmente pelas autoridades russas, informa a agência TASS.
Segundo comunicado do Ministério da Defesa da Rússia, as interceptações aconteceram entre 20h e 23h no horário de Moscou, período em que os sistemas de defesa permaneceram em alerta máximo.
De acordo com o detalhamento apresentado pelo ministério, 15 drones foram abatidos sobre a região de Rostov. Outras seis aeronaves não tripuladas foram destruídas na região de Volgogrado, enquanto mais seis foram interceptadas sobre a região de Kursk. Na República da Crimeia, quatro VANTs foram neutralizados, número igual ao registrado na região de Lipetsk.
O comunicado também informa a destruição de três drones sobre a região de Belgorod. Além disso, um VANT foi abatido em cada uma das regiões de Vladimir, Kaluga e Moscou. Outros dois veículos aéreos não tripulados foram interceptados no espaço aéreo sobre o Mar de Azov.
“Das 20h às 23h, horário de Moscou [das 17h às 20h GMT] do dia 27 de dezembro, as forças de defesa aérea em alerta destruíram 43 veículos aéreos não tripulados (VANTs) ucranianos de asa fixa”, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia no comunicado divulgado à imprensa.