Defesas aéreas russas abatem 43 drones ucranianos em três horas

247 - As forças de defesa aérea da Rússia interceptaram e destruíram 43 veículos aéreos não tripulados (VANTs) ucranianos em um intervalo de três horas na noite de sábado (27). A ação ocorreu em diversas regiões do país e também sobre o Mar de Azov, conforme informações divulgadas oficialmente pelas autoridades russas, informa a agência TASS.

Segundo comunicado do Ministério da Defesa da Rússia, as interceptações aconteceram entre 20h e 23h no horário de Moscou, período em que os sistemas de defesa permaneceram em alerta máximo.

De acordo com o detalhamento apresentado pelo ministério, 15 drones foram abatidos sobre a região de Rostov. Outras seis aeronaves não tripuladas foram destruídas na região de Volgogrado, enquanto mais seis foram interceptadas sobre a região de Kursk. Na República da Crimeia, quatro VANTs foram neutralizados, número igual ao registrado na região de Lipetsk.

O comunicado também informa a destruição de três drones sobre a região de Belgorod. Além disso, um VANT foi abatido em cada uma das regiões de Vladimir, Kaluga e Moscou. Outros dois veículos aéreos não tripulados foram interceptados no espaço aéreo sobre o Mar de Azov.

“Das 20h às 23h, horário de Moscou [das 17h às 20h GMT] do dia 27 de dezembro, as forças de defesa aérea em alerta destruíram 43 veículos aéreos não tripulados (VANTs) ucranianos de asa fixa”, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia no comunicado divulgado à imprensa.