Ucrânia afirma ter atingido maior planta de gás da Rússia com drones

247 - A Ucrânia afirmou que drones de longo alcance atingiram a maior planta de processamento de gás da Rússia, localizada na região de Orenburg, a cerca de 1.700 quilômetros de Kiev, em ação registrada nesta quinta-feira (25). A instalação tem papel estratégico no setor energético russo e também processa gás proveniente do campo de Karachaganak, no Cazaquistão.

Autoridades regionais russas confirmaram a tentativa de ataque contra uma instalação industrial em Orenburg. O governador da região, Evgeniy Solntsev, informou em uma publicação no Telegram que drones tentaram atingir um complexo industrial não identificado e que a infraestrutura sofreu danos considerados leves.

A ação se insere na ampliação da estratégia ucraniana de atingir ativos energéticos russos. Nos últimos meses, os ataques passaram a alcançar não apenas refinarias de petróleo, mas também oleodutos, terminais de exportação marítima e embarcações utilizadas no transporte de petróleo russo. Essas operações ocorrem paralelamente às sanções internacionais impostas ao setor energético da Rússia, agravando os desafios logísticos para a exportação de combustíveis.

O ataque ocorre em meio às iniciativas diplomáticas lideradas pelos Estados Unidos em busca de um cessar-fogo no conflito, que completará quatro anos em fevereiro. Na terça-feira (23), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, afirmou que ainda existem divergências entre Kiev e Washington em relação a questões territoriais e à gestão da usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por forças russas desde o início da invasão em larga escala, em 2022.

Do lado russo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou na quinta-feira (25) que Moscou avalia informações recentemente repassadas ao presidente Vladimir Putin após contatos com representantes dos Estados Unidos. Segundo ele, a decisão sobre novos diálogos dependerá diretamente do chefe do Executivo russo.

A planta de Orenburg já havia sido alvo de um ataque em outubro, quando houve impacto temporário na produção do campo de Karachaganak. A unidade tem capacidade projetada para processar até 45 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. O Cazaquistão, que depende da estrutura para manter seus níveis de produção, já enfrenta redução na extração de petróleo após um ataque recente danificar uma instalação de atracação no terminal do Consórcio do Oleoduto do Cáspio, em Novorossiysk.

Além de Orenburg, autoridades russas informaram que a Ucrânia também atacou o porto de Temryuk, na região de Krasnodar, no sul do país. Dois tanques de petróleo pegaram fogo, e equipes de emergência atuaram para conter um incêndio que atingiu cerca de 4 mil metros quadrados. Em outra frente, a Força Aérea da Ucrânia lançou mísseis de cruzeiro Storm Shadow contra a refinaria independente de Novoshakhtinsk, na região de Rostov. O Estado-Maior ucraniano informou que a extensão dos danos ainda está sendo apurada.

Na Ucrânia, os efeitos do conflito se intensificaram. Autoridades decretaram apagões emergenciais em Odesa na quinta-feira (25) após uma série de ataques russos. Pelo menos um civil morreu e dois ficaram feridos, além de danos à infraestrutura portuária e industrial. “Odesa sofre mais do que nunca nesses dias”, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha. “A Rússia destrói deliberadamente infraestrutura energética e civil, deixando as pessoas sem eletricidade, água e aquecimento em meio a temperaturas congelantes.”

Ainda segundo autoridades ucranianas, quase 500 drones russos foram abatidos durante a madrugada em diferentes regiões do país. Houve registro de mortes de civis nas regiões de Kharkiv e Chernihiv. Em meio à escalada regional, o comando operacional das Forças Armadas da Polônia informou que um caça polonês interceptou e escoltou uma aeronave de reconhecimento da Federação Russa nas proximidades de seu espaço aéreo, enquanto objetos vindos da Belarus também foram monitorados, levando ao fechamento temporário do tráfego aéreo civil.