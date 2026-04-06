Ultimatos de Trump indicam escalada e afastam diplomacia com Irã

247 - Os ultimatos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apontam para uma escalada no conflito com o Irã e reduzem as chances de uma solução diplomática no curto prazo, segundo análise de especialistas. As declarações recentes do presidente americano, com ameaças de ampliar ataques, reforçam um cenário de maior tensão e incerteza geopolítica.

De acordo com a Al Jazeera, o pesquisador sênior do Middle East Institute, Alex Vatanka, avalia que, apesar de algumas tentativas de diálogo, não há sinais concretos de avanço nas negociações. Para ele, a postura adotada por Trump vai na direção oposta à diplomacia.

“O fato de [Trump] estar dando esses ultimatos e falando em atacar mais alvos... ele parece estar trilhando um caminho de escalada, o que contradiz qualquer ideia de diplomacia”, afirmou Vatanka à Al Jazeera.

O especialista acrescenta que, no atual estágio da guerra, não há evidências de uma alternativa diplomática viável em andamento. “Neste momento, creio que não seja injusto presumir que não existe, de fato, uma via diplomática viável”, disse.

Ainda assim, Vatanka pondera que a diplomacia não está completamente descartada. Segundo ele, o próprio Irã pode, em determinadas condições, buscar uma saída negociada para o impasse.

“Temos que lembrar que o lado iraniano também não pode permanecer nesta guerra para sempre, que eles também, se lhes for dada uma saída crível, podem querer aproveitá-la”, afirmou.

O pesquisador, no entanto, ressalta que o principal obstáculo neste momento é a percepção, por parte de Teerã, de que Washington não oferece condições para uma negociação. “Mas é evidente que, neste momento, eles não sentem que o presidente americano esteja lhes dando uma saída. Ele continua pedindo o que vem pedindo ao longo de toda esta guerra: rendição incondicional”, declarou.

O cenário descrito por Vatanka indica um impasse crescente, no qual a retórica mais agressiva dos Estados Unidos dificulta a construção de canais diplomáticos e amplia o risco de prolongamento do conflito.