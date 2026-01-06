Urgente: Moscou denuncia tentativa de interceptação de navio russo pelos Estados Unidos

247 - Um navio-tanque russo teria sido alvo de uma tentativa de interceptação por forças dos Estados Unidos no Atlântico Norte, em meio a condições climáticas severas. A denúncia envolve o navio mercante Marinera, que navegava sem carga durante uma forte tempestade, com ventos intensos, ondas elevadas e temperaturas próximas do congelamento.

De acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira pela empresa russa BurevestMarin, proprietária da embarcação, o Marinera vem sendo perseguido há um período prolongado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. A companhia afirma que, apesar das repetidas tentativas do capitão de informar a identidade do navio e seu caráter estritamente civil, a perseguição teria continuado, inclusive com vigilância aérea realizada por aeronaves de reconhecimento P-8A Poseidon da Marinha norte-americana.

A empresa sustenta que o navio navega em lastro, sem qualquer tipo de carga, e que não representa ameaça. Ainda assim, segundo a BurevestMarin, informações obtidas em fontes públicas indicariam que os Estados Unidos estariam planejando uma interceptação iminente da embarcação. Para a companhia, qualquer tentativa de abordagem por helicópteros ou de desembarque de tropas em alto-mar, nas condições atuais, configuraria um risco extremo.

O alerta se baseia no cenário meteorológico descrito pela empresa: ventos de até 20 metros por segundo, com rajadas fortes, ondas superiores a cinco metros de altura e temperaturas próximas ou abaixo de zero. Nessas circunstâncias, a BurevestMarin classifica uma eventual operação militar como “uma ameaça grave e injustificável” à segurança.

Em seu comunicado, a empresa destacou que uma ação desse tipo colocaria em risco não apenas a tripulação do navio, mas também a vida de militares norte-americanos envolvidos na operação. “Qualquer tentativa de aterrissagem de helicópteros ou de interceptação de navios em condições de tempestade representa uma ameaça grave e injustificável para a vida do pessoal militar dos Estados Unidos”, afirmou a companhia.

A BurevestMarin também fez um apelo para que Washington atue com moderação e busque uma solução pacífica, respeitando o direito marítimo internacional. Segundo a empresa, insistir em uma abordagem forçada em meio à tempestade seria uma atitude desproporcional e desnecessária.

A companhia reforçou ainda que o Marinera é um navio mercante civil, sem carga a bordo, e que sua tripulação é formada por cidadãos da Rússia, da Ucrânia e da Geórgia. Diante desse contexto, a empresa questiona a justificativa para a realização de manobras militares consideradas perigosas contra uma embarcação vazia e de caráter não militar.