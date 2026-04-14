Xi Jinping apresenta proposta de quatro pontos para promover a paz e a estabilidade no Oriente Médio

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, apresentou nesta terça-feira (14), uma proposta de quatro pontos para promover a paz e a estabilidade no Oriente Médio, durante encontro com o xeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, em Pequim.

Xi Jinping defendeu a adesão ao princípio da coexistência pacífica. Ele observou que é imprescindível promover a construção de uma arquitetura de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável para o Oriente Médio e a região do Golfo.

Ele insistiu na adesão ao princípio da soberania nacional. Afirmou que a soberania, a segurança e a integridade territorial dos países do Oriente Médio e da região do Golfo devem ser plenamente respeitadas, e a segurança do pessoal, das instalações e das instituições de todos os países deve ser efetivamente salvaguardada.

Sobre a adesão ao princípio do direito internacional, Xi disse que a autoridade do direito internacional deve ser defendida para evitar que o mundo volte a cair na lei da selva.

Ele afirmou que o desenvolvimento e a segurança devem ser coordenados. Todas as partes devem trabalhar juntas para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos países do Oriente Médio e da região do Golfo.