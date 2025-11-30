Xi Jinping reforça autorreforma do Partido Comunista em novo artigo

247 – Um novo artigo do presidente da China, Xi Jinping, sobre a autorreforma do Partido Comunista da China (PCCh) será publicado nesta segunda-feira, segundo informou a agência Xinhua. O texto, assinado pelo secretário-geral do Comitê Central do PCCh, também presidente da República Popular da China e presidente da Comissão Militar Central, integra a 23ª edição deste ano da revista Qiushi, a principal publicação teórica do Partido.

De acordo com a Xinhua, Xi afirma que o fortalecimento da governança plena e rigorosa do Partido, começando pela conduta interna, é uma das principais experiências acumuladas na autorreforma conduzida pelo PCCh na chamada “nova era”.

Modernização chinesa e desafios da governança

O artigo observa que o Partido enfrenta “tarefas árduas” para alcançar a modernização chinesa e atuar em um ambiente de governança cada vez mais complexo. Por isso, Xi defende que é essencial aprofundar a compreensão sobre o processo de autorreforma, ampliando a confiança pública, motivando seus quadros e garantindo sustentação política para impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade do país.

Disciplina, consciência e integridade

Xi escreve que, para avançar na autorreforma, os membros e dirigentes do Partido devem reforçar sua consciência partidária, consolidando “ideais e convicções”, fortalecendo a lealdade ao Partido e renovando o compromisso com o povo. A íntegra do artigo, segundo a Xinhua, também destaca a importância de elevar o caráter moral e a integridade dos quadros.

O texto lembra ainda que todo poder exercido pelos dirigentes “é concedido pelo povo” e, portanto, precisa ser utilizado com responsabilidade.

Fiscalização rigorosa e combate a violações

O artigo enfatiza que a supervisão disciplinar rigorosa é um instrumento decisivo para a autorreforma do Partido. Xi defende a repressão resoluta, com “meios contundentes”, a qualquer violação das normas internas ou da lei.

Além disso, ele conclama dirigentes de todos os níveis a cumprirem integralmente suas responsabilidades de governança no âmbito partidário e a promoverem uma cultura institucional marcada pela integridade e pela ética.