99 leva serviço de compras ao ABC paulista após estreia em Goiânia

247 - A 99 iniciou na região metropolitana de São Paulo a fase de testes do 99Compras, serviço de entrega de produtos de consumo recorrente integrado ao aplicativo da companhia.

A operação, que estreou em Goiânia em abril, passou a atender Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, no ABC paulista. A empresa prevê levar o serviço também a São Caetano do Sul e, em seguida, a outras cidades da Grande São Paulo.

A nova modalidade reúne, dentro do app da 99, categorias como supermercado, farmácia, bebidas, pet shop, beleza e utensílios domésticos. A liberação do 99Compras aos usuários das regiões atendidas será feita de forma gradual ao longo do período de testes.

Diferentemente de operações baseadas em centros próprios de distribuição, o modelo adotado pela 99 utiliza os estoques dos estabelecimentos parceiros. A separação dos itens fica sob responsabilidade das lojas cadastradas, enquanto a entrega é realizada por entregadores vinculados à plataforma.

Nesta etapa inicial, os pedidos são entregues por motocicleta e funcionam na modalidade agendada. Entre as redes já integradas ao serviço estão Carrefour, Atacadão, Americanas e Farmácias Nissei.

A 99 afirma que a operação em Goiânia conta com mais de 500 parceiros comerciais ativos e cerca de 30 mil entregadores aptos a realizar entregas pelo serviço. A chegada ao ABC paulista marca um avanço da empresa no segmento de entregas de conveniência.

Com a expansão do 99Compras para a Grande São Paulo, a companhia amplia sua presença em um mercado disputado por aplicativos como iFood e Rappi, além de marketplaces como Mercado Livre e Amazon.