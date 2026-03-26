Ação da Americanas sobe quase 20% após fim da recuperação

247 - As ações da Americanas registraram forte valorização no pregão desta quinta-feira (26), após a companhia anunciar a saída do processo de recuperação judicial e apresentar melhora em seus resultados financeiros. Por volta das 14h, os papéis da varejista (AMER3) subiam 19,81%, sendo negociados a R$ 6,17.

A empresa informou que solicitou à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro o encerramento formal do processo, alegando ter cumprido todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial. O pedido ainda depende de validação por parte da Justiça.

No mesmo comunicado ao mercado, a Americanas destacou que adotará as medidas necessárias para concluir o encerramento do processo, considerado um dos maiores da história empresarial brasileira após a descoberta de fraudes contábeis bilionárias. As investigações sobre os responsáveis seguem em curso.

A companhia também divulgou os resultados do quarto trimestre de 2025, apontando prejuízo de R$ 44 milhões, uma redução significativa em relação a períodos anteriores, o que reforçou a percepção de recuperação gradual de suas operações.

Outro movimento relevante foi a venda da subsidiária Uni.Co, responsável por marcas como Imaginarium e Puket, para o grupo BandUP!, dono da Piticas. A operação foi concluída por R$ 152,9 milhões, conforme a proposta inicial apresentada no processo.

Durante as negociações, a varejista chegou a receber uma oferta superior, de R$ 155 milhões, mas a proposta foi descartada por não atender às exigências estabelecidas no plano de recuperação judicial.