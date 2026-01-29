Agibank anuncia oferta pública nos EUA e mira captação de até US$ 830 milhões

247 - O Agibank anunciou na quinta-feira (29) o lançamento de sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, em uma operação que pode movimentar até cerca de US$ 830 milhões. A abertura de capital ocorre no mesmo dia em que o PicPay estreou no mercado acionário norte-americano, movimento que reforça a retomada do interesse de investidores por empresas brasileiras no exterior.

De acordo com documentos protocolados na Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, a oferta-base do Agibank poderá levantar aproximadamente US$ 720 milhões. O cálculo considera a emissão primária de novas ações e o preço médio da faixa indicativa entre US$ 15 e US$ 18 por papel.

A operação também prevê um lote suplementar estimado em cerca de US$ 108 milhões, composto por ações pertencentes aos acionistas Vinci Compass e à gestora Lumina. A colocação desse lote adicional dependerá do nível de demanda pelos papéis no mercado.

O banco, que atua como instituição híbrida com foco em crédito consignado, ofertará 43,6 milhões de ações classe A, que serão negociadas sob o ticker “AGBK”. As ações classe B permanecerão com o fundador Marciano Testa, assegurando a manutenção do controle da companhia após a abertura de capital.

A coordenação do IPO ficará a cargo dos bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup. A definição do preço final das ações está prevista para segunda-feira (10), enquanto a estreia na Bolsa de Valores de Nova York deve ocorrer na terça-feira (11).

A divulgação dos detalhes da oferta coincidiu com a estreia do PicPay na Nasdaq, operação que registrou forte procura de investidores institucionais e também de investidores brasileiros. Para analistas do mercado, o desempenho dessas operações pode sinalizar a reabertura de uma janela para captações via renda variável por empresas do Brasil, após um período de cerca de quatro anos sem IPOs relevantes.

O pedido de abertura de capital do Agibank foi apresentado poucos dias depois de a instituição firmar um acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para retomar a concessão de crédito consignado a aposentados e pensionistas. Em dezembro, o banco havia sido suspenso dessa modalidade devido à identificação de irregularidades em alguns contratos, o que levou à revisão de práticas internas.

No prospecto, o Agibank reconhece que uma eventual suspensão, ainda que temporária, da linha de consignado pode afetar “significativamente” seus negócios, considerando o peso desse produto em sua estratégia comercial.

Do ponto de vista financeiro, o banco informou lucro líquido de R$ 831,7 milhões nos nove meses encerrados em setembro do ano passado, crescimento de 39,3% em relação ao mesmo período de 2024. A instituição também afirma ter registrado o maior ritmo de expansão de lucro no Brasil entre 2022 e 2024, na comparação com os cinco maiores bancos tradicionais do País. O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) alcançou 39,1%.