Alpargatas tem lucro de R$ 197 milhões no 4º trimestre com recuperação da Havaianas

247 - A fabricante de calçados Alpargatas registrou forte melhora em seus resultados financeiros no quarto trimestre de 2025, com lucro líquido de R$ 197 milhões. O desempenho representa um salto significativo em relação aos R$ 2 milhões obtidos no mesmo período de 2024, refletindo a recuperação das margens e o fortalecimento da marca Havaianas no Brasil e no exterior.

As informações foram divulgadas pelo portal especializado Brazil Stock Guide, que detalhou o desempenho da companhia ao longo do período. No acumulado de 2025, a empresa fechou o ano com lucro líquido de R$ 567,9 milhões, o maior já registrado em sua história.

A receita líquida no quarto trimestre atingiu R$ 1,26 bilhão, avanço de 11,8% na comparação anual. O crescimento foi impulsionado principalmente pela expansão das vendas internacionais e pela melhora no mix de produtos comercializados no mercado brasileiro.

O lucro bruto quase dobrou e alcançou R$ 633 milhões no trimestre, enquanto o EBITDA ajustado chegou a R$ 211 milhões, valor mais de cinco vezes superior ao registrado um ano antes. A margem bruta também apresentou forte recuperação, passando de 33,3% no quarto trimestre de 2024 para 50,4% no mesmo período de 2025.

Segundo a companhia, a melhora das margens reflete ganhos de eficiência operacional e a normalização de efeitos relacionados a estoques que haviam impactado negativamente os resultados no ano anterior.

Mercado brasileiro lidera recuperação

O mercado doméstico foi o principal responsável pela melhora do desempenho da empresa. No quarto trimestre, foram vendidos 60,8 milhões de pares de Havaianas no Brasil. Embora o volume tenha ficado ligeiramente abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior, estratégias de preços e uma melhor distribuição entre canais de venda impulsionaram a receita.

Ao longo de 2025, a receita da companhia no Brasil alcançou R$ 3,4 bilhões, crescimento de 10% em relação ao ano anterior. O EBITDA no país chegou a R$ 824,7 milhões, com margem próxima de 24%.

A empresa atribui o desempenho à disciplina na política de preços, à melhora no mix de produtos e aos ganhos de eficiência nas áreas de produção e logística. A demanda do consumidor também mostrou sinais de fortalecimento.

As vendas efetivas no varejo — indicador conhecido como sell-out — cresceram 8% no trimestre. Ao mesmo tempo, a companhia manteve controle sobre o volume de produtos enviados aos canais de venda, estratégia adotada para evitar excesso de estoques.

Como resultado, a margem bruta no Brasil atingiu 50,9% no quarto trimestre, o maior patamar já registrado pela empresa em um único período.

Campanha publicitária gera repercussão

Uma campanha de fim de ano da Havaianas para a virada de 2025 para 2026 também colocou a marca no centro de um debate político nas redes sociais.

O vídeo estrelado pela atriz Fernanda Torres sugere que as pessoas não iniciem 2026 “com o pé direito”, expressão tradicional no português, mas sim “com os dois pés”. A frase foi interpretada por alguns críticos como uma mensagem política, o que provocou reações de parte do público conservador e de políticos de direita, além de mobilizações por boicote à marca nas redes sociais.

Operação internacional mostra recuperação

As operações internacionais da empresa, que vinham pressionando os resultados nos últimos anos, começaram a apresentar sinais de recuperação no quarto trimestre.

As vendas no exterior cresceram 45% em relação ao mesmo período de 2024, alcançando R$ 184 milhões. O volume vendido fora do Brasil avançou 82%, totalizando 5,7 milhões de pares.

Os Estados Unidos registraram o maior crescimento, com aumento superior a 300% nas vendas em volume. O avanço reflete principalmente a formação inicial de estoques ligada a uma nova parceria de distribuição com a empresa Eastman, cuja operação está prevista para começar em 2026.

Apesar da melhora nas vendas, a divisão internacional ainda registrou EBITDA negativo de R$ 42 milhões no trimestre. No entanto, no resultado anual, o segmento apresentou lucro de R$ 42,1 milhões, marcando o primeiro resultado positivo desde 2022.

Crescimento e disciplina financeira

No total de 2025, a Alpargatas registrou receita líquida de R$ 4,56 bilhões, crescimento de 11% em relação ao ano anterior. O EBITDA ajustado chegou a R$ 865 milhões, mais que o dobro do resultado obtido em 2024.

O lucro bruto anual aumentou 34%, impulsionado pela melhora operacional e pela ausência de baixas contábeis relacionadas a estoques que haviam afetado o desempenho no ano anterior.

Durante 2025, a companhia também distribuiu mais de R$ 1,2 bilhão aos acionistas por meio de dividendos e reduções de capital. Mesmo após esses pagamentos, a empresa manteve um nível moderado de endividamento, com alavancagem próxima de 0,8 vez a relação entre dívida líquida e EBITDA.

Segundo a administração da companhia, os resultados indicam o início de um novo ciclo corporativo, marcado pela maior rentabilidade no mercado brasileiro e pelos primeiros sinais de retomada da expansão internacional da marca Havaianas.