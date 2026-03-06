Alta do petróleo impulsiona commodities agrícolas com tensões no Oriente Médio

247 - Os preços das commodities agrícolas negociadas na bolsa de Nova York registraram valorização nesta sexta-feira (6), impulsionados pela forte alta do petróleo no mercado internacional. O movimento ocorre em um cenário de crescente tensão geopolítica envolvendo o Irã, que tem elevado a volatilidade nos mercados e levado investidores a ajustar posições nos contratos futuros.

O petróleo do tipo WTI avançou mais de 11% no dia, atingindo o maior nível em cerca de dois anos. A disparada da commodity energética influenciou diretamente o mercado agrícola, estimulando operações de recompra de contratos e fortalecendo especialmente os preços de cacau e açúcar.

Investidores também acompanham os possíveis impactos sobre a navegação no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de energia e mercadorias. Qualquer dificuldade no tráfego marítimo pela região tende a elevar custos de frete, seguros e combustíveis, além de afetar o fluxo internacional de exportações de diversas commodities.

Açúcar avança com impacto do petróleo no etanol

Na bolsa de Nova York, os contratos futuros do açúcar com vencimento em maio encerraram o pregão cotados a 14,10 centavos de dólar por libra-peso, registrando alta de 2,77%.

A valorização do petróleo tende a impulsionar os preços do etanol, o que pode levar usinas a direcionarem maior volume de cana-de-açúcar para a produção do biocombustível. Esse movimento reduz a oferta global de açúcar e contribui para sustentar as cotações no mercado internacional.

Cacau registra forte valorização

Os preços do cacau apresentaram forte alta na sessão. O contrato para entrega em maio fechou cotado a US$ 3.230 por tonelada, com avanço de 5,73%.

As cotações alcançaram o nível mais alto em cerca de uma semana e meia. O movimento também foi influenciado por preocupações relacionadas ao transporte marítimo, já que eventuais restrições no Estreito de Ormuz podem elevar custos logísticos e encarecer as importações da commodity.

Café sobe com atenção às exportações brasileiras

O café arábica também registrou valorização. O contrato futuro com vencimento em maio terminou o dia cotado a US$ 2,933 por libra-peso, com alta de 1,56%.

Além do ambiente geopolítico, o mercado reagiu aos dados recentes de exportação do Brasil. Em fevereiro, os embarques brasileiros de café totalizaram 142 mil toneladas, volume 17,4% menor que o registrado no mesmo período do ano anterior.

A combinação entre tensões no Oriente Médio e possíveis impactos na logística marítima também contribui para sustentar as cotações, uma vez que o aumento dos custos de transporte pode pressionar importadores e torrefadores.

Algodão tem leve variação

No mercado do algodão, a sessão apresentou estabilidade. O contrato com vencimento em maio encerrou o pregão cotado a 64,04 centavos de dólar por libra-peso, com variação negativa de 0,19%.

Suco de laranja recua no pregão

Em contraste com outras commodities agrícolas, o suco de laranja registrou forte queda. O contrato futuro para maio terminou a sessão cotado a US$ 1.802,50 por tonelada, com recuo de 4,93%.