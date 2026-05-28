Âmbar investirá R$ 2,3 bilhões para modernizar rede de energia no Amazonas

247 – A Âmbar Energia, empresa da holding J&F, anunciou que investirá R$ 2,34 bilhões entre 2026 e 2028 na modernização da rede de distribuição de energia elétrica no Amazonas. A companhia assumiu oficialmente este ano a operação da concessionária responsável pelo atendimento aos consumidores do estado.

As informações foram divulgadas originalmente pelo Valor Econômico, com base em comunicado do Ministério de Minas e Energia, publicado nesta quarta-feira (27), e confirmadas pela assessoria da empresa.

Os recursos serão destinados a ações voltadas à melhoria da prestação dos serviços de distribuição de energia, incluindo expansão e digitalização da rede elétrica, instalação de medidores inteligentes e construção e ampliação de subestações em Manaus e em municípios do interior amazonense.

Além dos investimentos diretos da Âmbar, também serão aplicados R$ 153,1 milhões da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), encargo pago pelos consumidores na conta de luz. Esses recursos serão voltados a projetos de interligação elétrica, com o objetivo de substituir a geração térmica movida a diesel que ainda atende parte dos consumidores no estado.

A concessionária do Amazonas é a primeira distribuidora de energia da Âmbar, plataforma dos irmãos Joesley e Wesley Batista para o setor elétrico. A empresa cresceu de forma acelerada nos últimos anos no segmento de geração termelétrica.

Após o acordo para assumir a operação no Amazonas, a Âmbar também anunciou a compra da Roraima Energia, ampliando sua presença no setor de distribuição elétrica na região Norte.

Paralelamente aos investimentos da empresa, o Ministério de Minas e Energia anunciou a assinatura de novos contratos do programa federal Luz para Todos no Amazonas. Segundo a pasta, as iniciativas somam R$ 785,9 milhões em investimentos entre 2026 e 2028.

Os novos contratos do Luz para Todos devem beneficiar mais de 18,7 mil unidades consumidoras em áreas rurais e remotas do Amazonas, ampliando o acesso à energia elétrica em comunidades historicamente atendidas de forma precária ou dependentes de sistemas isolados.