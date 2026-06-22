Anac autoriza Wamos e Air Peace a operar voos no Brasil

247 - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou, nesta segunda-feira (22), a espanhola Wamos Air e a nigeriana Air Peace a realizarem serviços regulares de transporte de passageiros e carga no Brasil. A decisão amplia a atuação de empresas estrangeiras no mercado brasileiro e cria condições para novas rotas internacionais, incluindo a expansão de longo curso da Gol.

Segundo a Anac, as autorizações seguiram os procedimentos previstos na regulamentação brasileira para companhias estrangeiras interessadas em operar no país. Com a liberação, as duas empresas passam a estar habilitadas a realizar voos internacionais envolvendo o Brasil.

A autorização da Wamos Air tem impacto direto nos planos da Gol. A companhia brasileira pretende usar aeronaves da empresa espanhola para viabilizar operações intercontinentais, já que ainda não dispõe de jatos de longo alcance em sua frota atual.

Sediada em Madri, a Wamos Air atua principalmente no modelo de wet lease, modalidade em que a empresa fornece aeronave, tripulação, manutenção e seguro à companhia contratante. A Wamos foi adquirida em outubro de 2024 pelo Grupo Abra, controlador da Gol e da Avianca.

A previsão é que a Wamos forneça um Airbus A330-200 para a rota da Gol entre o Rio de Janeiro e Nova York, com chegada ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy. A aeronave deve sair de Madri em 6 de julho com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, como parte da preparação para a operação.

O A330-200 tem 280 assentos, distribuídos entre 20 lugares na classe executiva e 260 na classe econômica. A expectativa é que aeronaves da Wamos sustentem as operações internacionais da Gol ao longo de 2026.

Lisboa e Paris também estão entre os próximos destinos internacionais previstos pelo CEO da Gol, Celso Ferrer. Essas rotas devem ser operadas inicialmente com aeronaves da Wamos. A companhia também solicitou faixas para pousos em Porto e Londres, mas essas operações ainda não estão confirmadas.

A transição para uma frota própria de longo alcance deve ocorrer quando os primeiros A330neo atualmente cedidos pela Azul forem incorporados de forma definitiva à operação da Gol.

A autorização também permite que a Air Peace avance no plano de criar uma rota direta entre Lagos, na Nigéria, e São Paulo. Fundada em 2013, a companhia nigeriana é uma das maiores empresas aéreas privadas do país e opera voos domésticos, além de rotas para destinos da África Ocidental e do Oriente Médio.

A ligação direta entre Lagos e São Paulo pode reduzir significativamente o tempo de deslocamento entre Brasil e Nigéria. Atualmente, a viagem pode levar quase dois dias, com múltiplas conexões. Com voo direto, o trajeto deve durar cerca de sete horas.

A rota é resultado de articulações diplomáticas entre Brasil e Nigéria. Os dois países assinaram no ano passado um Acordo Bilateral de Serviços Aéreos após reunião entre ministros da área de aviação em Brasília. O projeto foi reforçado posteriormente em encontro entre os presidentes dos dois países.

Na ocasião, ficou formalizado que a Air Peace seria a companhia responsável pela ligação entre São Paulo e Lagos. A previsão inicial era que os voos começassem entre outubro e dezembro de 2025, mas o início da operação foi adiado em razão da falta de aeronaves disponíveis na frota da empresa.

O chanceler nigeriano afirmou publicamente que as operações começariam “assim que a empresa tivesse os aviões”.

A rota brasileira integra uma fase de expansão internacional da Air Peace. A companhia tem pedidos de autorização pendentes para Toronto e Nova York e planeja voos para Manchester, Jeddah e Guangzhou. Na África, novos destinos como Libreville, Conakry, Bamako e Douala estão previstos para agosto.