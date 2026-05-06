AXIA Energia inicia sucessão e prepara transição de Ivan Monteiro

247 - A AXIA Energia inicia, em 1º de junho, um processo organizado de sucessão no comando da companhia, com a criação de uma vice-presidência executiva temporária para Élio Wolff e a permanência de Ivan Monteiro como CEO até 30 de abril de 2027.

Segundo a AXIA Energia, a transição foi estruturada para assegurar continuidade estratégica na maior empresa de energia renovável do Hemisfério Sul. Monteiro, que completou 65 anos em novembro, seguirá à frente da companhia por mais um ano, enquanto Wolff, atual vice-presidente de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios, assumirá uma função executiva criada especificamente para o período de transição.

Na nova estrutura, Wolff passará a concentrar os reportes operacionais da empresa. Ficarão sob sua liderança as vice-presidências de Operações e Segurança, Engenharia e Projetos, Aprendizado, Gente e Serviços, Comercialização e Soluções em Energia, Tecnologia e Inovação, além de Regulação, Institucional e Mercado.

Continuarão subordinadas diretamente ao CEO as áreas de Finanças e Relações com Investidores, Jurídico e Governança e Sustentabilidade. Ao fim do processo, todas as vice-presidências passarão a responder ao novo CEO, e a vice-presidência executiva temporária deixará de existir.

A mudança também prevê o encerramento da atual vice-presidência de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios, cujas atribuições serão absorvidas por estruturas já existentes. As áreas de Gestão, Metas, Processos e PMO serão incorporadas à vice-presidência de Aprendizagem, Gente e Serviços. Já os times de Participações e Integração, Valuation, Novos Negócios de Transmissão, Novos Negócios e M&A e Estratégia ficarão sob o comando do vice-presidente de Finanças e RI.

O presidente do Conselho de Administração da AXIA Energia, Vicente Falconi, afirmou que a sucessão integra as atribuições centrais do colegiado e defendeu o modelo escolhido pela companhia.

“A sucessão da liderança é uma das principais responsabilidades do Conselho de Administração. Começamos este processo reafirmando a continuidade da nossa estratégia, reforçando a governança de decisões colegiadas, modelo de uma corporation e fazemos isso de forma organizada e previsível”, disse Falconi.

Ele também destacou o papel dos executivos na transição. “Contar com a liderança do Ivan e do Élio neste processo é um privilégio e fala também da nossa capacidade, como empresa, de formar times, desenvolver pessoas e continuar crescendo”, completou.

De acordo com a empresa, as discussões sobre a sucessão tiveram apoio de uma consultoria externa contratada para assessorar o Comitê de Pessoas na formulação da estratégia. Ao concluir a transição, Ivan Monteiro terá permanecido quase quatro anos como CEO, além de ter exercido por um ano a presidência do Conselho de Administração.

A AXIA Energia afirma que, nesse período, Monteiro consolidou a transformação da companhia após a privatização. Entre os movimentos citados estão o acordo para encerrar a disputa jurídica sobre a representação do governo federal no Conselho de Administração, a venda da Eletronuclear, a desobrigação de investimentos ligados à eventual construção de Angra 3, a incorporação de Furnas, a renegociação de regras de acordos coletivos de trabalho, a redução de passivos judiciais e a criação de uma área de comercialização voltada a diferentes perfis de clientes.

Monteiro afirmou que a redução de riscos e a melhora operacional reposicionaram a companhia no mercado brasileiro.

“A estratégia de redução dos riscos da empresa, seja pela renegociação de passivos e legados ou pela otimização de custos e ganhos crescentes de eficiência, transformaram a AXIA Energia em uma das dez maiores empresas brasileiras em valor de mercado. Migramos para o Novo Mercado da B3, uma referência em governança, faremos investimentos recorde - R$ 14 bilhões em 2026 – e somos uma companhia que cresce”, disse Monteiro.

Élio Wolff, de 49 anos, está na AXIA Energia desde 2022. Com trajetória internacional no setor de energia, concentrada em novos negócios, estratégia e fusões e aquisições, ele liderou o planejamento estratégico em vigor e a simplificação da estrutura corporativa da companhia, incluindo estratégias de participação em leilões e em empresas investidas.

Wolff afirmou que a prioridade será manter a estratégia já em curso e preparar a empresa para mudanças no setor.

“Nosso desafio é sustentar uma estratégia já comprovada e fortalecer a capacidade da companhia de se adaptar de forma eficiente a um mercado em rápida transformação. Segurança das pessoas e ativos, inovação e investimentos que geram valor de forma consistente serão essenciais”, afirmou.

A nova estrutura transitória da liderança da AXIA Energia será implementada a partir de 1º de junho.