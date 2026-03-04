Azul convoca assembleia para aprovar grupamento de ações na proporção de 150 mil para 1

247 - A companhia aérea Azul convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre o grupamento da totalidade de suas ações ordinárias na proporção de 150 mil papéis para a formação de uma única ação. A medida não altera o capital social da empresa e foi comunicada ao mercado na quarta-feira (4).

O objetivo da proposta é adequar o valor unitário das ações às exigências da B3, fazendo com que cada papel volte a ser negociado por mais de R$ 1. Atualmente, devido ao baixo valor individual, as ações da empresa são negociadas em lotes de 1 milhão de unidades.

Com o grupamento, a estrutura de negociação dos papéis da companhia na bolsa brasileira será modificada. A iniciativa busca eliminar a necessidade de operações em grandes volumes e reorganizar a cotação das ações.

A data da assembleia que analisará a proposta ainda não foi informada. Enquanto isso, acionistas que possuírem quantidades de ações que não sejam múltiplos de 150 mil poderão ajustar suas posições no mercado.

O prazo para esse ajuste vai até segunda-feira (14) de abril. Nesse período, investidores podem comprar ou vender ações para compor lotes compatíveis com a proporção definida para o grupamento.

A companhia informou ainda que, caso a proposta seja aprovada, “a partir de 17 de abril de 2026, as ações da companhia passarão a ser negociadas de forma exclusivamente grupada, sendo o lote padrão de negociação reduzido de 1 milhão para uma ação”.

Bônus de subscrição serão cancelados

A Azul também comunicou mudanças relacionadas aos bônus de subscrição emitidos em abril de 2025. Os títulos foram distribuídos como vantagem adicional em uma oferta pública de ações concluída em terça-feira (29) de abril de 2025.

Segundo a companhia, esses bônus integram a Classe 11 de créditos vinculados ao processo de reestruturação conduzido nos Estados Unidos sob o Chapter 11.

Com a conclusão do plano e o encerramento do processo, os títulos serão considerados liquidados e extintos. Dessa forma, deixarão de existir e não poderão mais ser negociados no mercado.

Em cumprimento ao plano de reorganização, a empresa solicitou à B3 a retirada desses bônus do ambiente de negociação da bolsa.