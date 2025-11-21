Banco Master deixou vago endereço de luxo em Miami

247 - O Banco Master, atualmente em processo de liquidação no Brasil, protagonizou mais um capítulo de turbulência após abandonar um dos endereços comerciais mais caros de Miami. A revelação surge no momento em que o diretor executivo da instituição, Daniel Vorcaro, permanece sob custódia nos Estados Unidos.

A reportagem original é da Folha de S.Paulo, que detalha que Vorcaro foi detido após autoridades afirmarem que ele tentava deixar o Brasil, dias depois de o Banco Central determinar a liquidação do Master.

O banco, que havia desembolsado um aluguel recorde para ocupar o último espaço disponível no 830 Brickell Plaza — um dos edifícios mais cobiçados do distrito financeiro de Miami — nunca chegou a utilizar a área de aproximadamente 2.415 metros quadrados. O espaço permanece vazio, sem obras concluídas, ainda que o nome da instituição siga exposto na fachada da torre de 55 andares. Funcionários do saguão confirmaram que nenhuma operação do Master chegou a funcionar no local.

Nos últimos cinco anos, o Banco Master deixou de ser um nome pouco conhecido para ganhar protagonismo no setor financeiro brasileiro. Entretanto, segundo as autoridades federais, esse crescimento acelerado teria sido impulsionado por práticas irregulares, incluindo a fabricação de instrumentos de crédito. A instituição também atraiu investidores de varejo ao oferecer remunerações acima das taxas de mercado para depósitos e firmou uma série de parcerias comerciais alinhadas ao seu grupo controlador.

A Folha relata que, segundo comunicado emitido pelo Banco Master na terça-feira (18), Vorcaro negou ter tentado fugir do país. O executivo afirmou que estava viajando em busca de novos negócios e que tanto ele quanto a empresa se dispuseram a colaborar com as investigações. “Estávamos deixando o país para tratar de um possível negócio e seguimos cooperando com as autoridades”, declarou por meio da nota oficial.

Representantes do Master optaram por não comentar a situação do escritório em Miami. Já um porta-voz do edifício apenas encaminhou questionamentos à instituição brasileira.

O apetite por endereços de luxo também se estendia a outras capitais financeiras. Em São Paulo, o banco alugou espaço em um prédio que também abriga operações da Alphabet, dona do Google, e do BTG Pactual, além de desenvolver seus próprios escritórios. No exterior, o Master chegou a negociar valores elevados para ocupar uma área no 22 Bishopsgate, em Londres, no final de 2024, mas suspendeu o plano posteriormente, segundo o Financial Times.