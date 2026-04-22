BlackRock amplia participação e atinge 10% na Equatorial

247 - A BlackRock ampliou sua participação acionária na Equatorial Energia e passou a deter mais de 10% das ações ordinárias da companhia. O movimento representa um avanço relevante em relação à fatia anterior da gestora e reforça sua posição entre os principais investidores da empresa.

Dados disponíveis no mercado indicam que a participação da BlackRock, em nome de clientes, alcançou 10,005% do total de ações ordinárias emitidas pela Equatorial, consolidando uma mudança significativa em sua posição acionária.

Avanço relevante na participação

Anteriormente, a gestora detinha 4,55% das ações ordinárias da companhia. A elevação da participação foi consolidada em 17 de abril, quando o volume agregado chegou a 125.986.128 ações ordinárias, além de 58 American Depositary Receipts (ADRs).

Esse montante corresponde a aproximadamente 10,005% do capital votante da empresa, ampliando a influência da BlackRock dentro da estrutura societária da Equatorial.

Presença também em derivativos

Além da participação direta em ações e ADRs, a BlackRock também possui exposição por meio de instrumentos financeiros derivativos. São 328.787 contratos referenciados em ações ordinárias da companhia, com liquidação financeira.

Esses derivativos representam cerca de 0,026% do total de ações ordinárias emitidas, complementando a estratégia de investimento da gestora no ativo.

Movimento no setor elétrico

O aumento da participação ocorre em um contexto de interesse de investidores institucionais pelo setor elétrico brasileiro, considerado estratégico e com potencial de crescimento no longo prazo.