BlackRock amplia participação e atinge 10% na Equatorial
Gestora elevou participação de 4,55% para mais de 10% em ações ordinárias da empresa
247 - A BlackRock ampliou sua participação acionária na Equatorial Energia e passou a deter mais de 10% das ações ordinárias da companhia. O movimento representa um avanço relevante em relação à fatia anterior da gestora e reforça sua posição entre os principais investidores da empresa.
Dados disponíveis no mercado indicam que a participação da BlackRock, em nome de clientes, alcançou 10,005% do total de ações ordinárias emitidas pela Equatorial, consolidando uma mudança significativa em sua posição acionária.
Avanço relevante na participação
Anteriormente, a gestora detinha 4,55% das ações ordinárias da companhia. A elevação da participação foi consolidada em 17 de abril, quando o volume agregado chegou a 125.986.128 ações ordinárias, além de 58 American Depositary Receipts (ADRs).
Esse montante corresponde a aproximadamente 10,005% do capital votante da empresa, ampliando a influência da BlackRock dentro da estrutura societária da Equatorial.
Presença também em derivativos
Além da participação direta em ações e ADRs, a BlackRock também possui exposição por meio de instrumentos financeiros derivativos. São 328.787 contratos referenciados em ações ordinárias da companhia, com liquidação financeira.
Esses derivativos representam cerca de 0,026% do total de ações ordinárias emitidas, complementando a estratégia de investimento da gestora no ativo.
Movimento no setor elétrico
O aumento da participação ocorre em um contexto de interesse de investidores institucionais pelo setor elétrico brasileiro, considerado estratégico e com potencial de crescimento no longo prazo.