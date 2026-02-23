BNDES aprova R$ 82,5 milhões para modernização da Irani com foco em papel reciclado

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 82,5 milhões para a Irani ampliar e modernizar a produção de papel a partir de material reciclado na unidade de Vargem Bonita, no oeste de Santa Catarina. O projeto prevê a adoção de tecnologias associadas ao conceito de Indústria 4.0, com foco em digitalização, conectividade e sensorização de equipamentos e processos.

Segundo o banco, os recursos serão destinados à modernização do maquinário responsável pela reciclagem de mais de 134 mil toneladas de aparas de papel por ano na planta catarinense.

A iniciativa conta com recursos do programa BNDES Mais Inovação e da linha Finem. A proposta inclui a integração total dos sistemas industriais e a coleta de dados para aplicação de análises avançadas e uso de “machine learning” na otimização de processos e na manutenção preditiva dos equipamentos.

De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o financiamento reforça o compromisso da instituição com a modernização produtiva e a agenda ambiental. “O apoio ao projeto de modernização e inovação da Irani reforça a disposição do BNDES em financiar projetos que aumentem a produtividade da indústria brasileira, com mais tecnologia e eficiência, fortalecendo a economia circular e reduzindo as emissões de gases estufa”, afirmou.

A produção de papel a partir de aparas recicladas, segundo o banco, contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa quando comparada ao processo baseado em celulose virgem. O modelo também permite menor consumo de energia e água e aprimora a gestão de resíduos, com separação de rejeitos plásticos para destinação adequada.

O financiamento integra o plano de expansão da companhia, denominado Plataforma Gaia, que desde 2020 prevê investimentos superiores a R$ 1 bilhão voltados a energia renovável e economia circular. Anteriormente, o BNDES já havia aprovado R$ 484 milhões para aquisição de máquinas e equipamentos no âmbito do Programa BNDES Finame Direto.

A Irani Papel e Embalagem figura entre as quatro maiores produtoras brasileiras de papel para embalagens sustentáveis e ocupa a sexta posição entre as fabricantes de embalagens de papelão ondulado no país. A empresa mantém mais de dois mil funcionários e capacidade produtiva superior a 317 mil toneladas anuais de papel, considerando as unidades de Vargem Bonita (SC) e Santa Luzia (MG).