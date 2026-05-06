BNDES deve superar R$ 1 trilhão em ativos em 2026, afirma Mercadante

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve ultrapassar R$ 1 trilhão em ativos ainda em 2026, segundo o presidente da instituição, Aloizio Mercadante. As informações são do Valor Econômico. A projeção ocorre após o banco alcançar R$ 962 bilhões em ativos em 2025, acima dos R$ 841 bilhões registrados em 2024.

Mercadante afirmou que a expansão da base de ativos fortalece a capacidade do BNDES de ampliar investimentos. “O Banco, em 2022, estava em R$ 689 bilhões. Vai passar R$ 1 trilhão este ano. Isso é um alicerce do Banco, permite a gente aumentar o investimento. Então, o Banco vem retomando fortemente o seu crescimento”, declarou.

Segundo o presidente do banco de fomento, o BNDES concedeu R$ 366 bilhões em crédito em 2025. Sem detalhar números do período mais recente, ele disse que a instituição teve avanço expressivo no primeiro trimestre de 2026 em consultas, aprovações e desembolsos. Os resultados financeiros trimestrais devem ser divulgados na terça-feira (12).

Em Minas Gerais, Mercadante destacou que a demanda por financiamentos tem crescido de forma consistente em diferentes setores da economia. De 2023 até março deste ano, o BNDES liberou R$ 59,3 bilhões para o estado, alta de 78,6% em relação ao volume aprovado entre 2019 e 2022.

Na média anual, os desembolsos para Minas passaram de R$ 8,3 bilhões no período anterior para R$ 18,2 bilhões desde 2023, crescimento de 119,3%. Para Mercadante, o estado tem forte potencial de expansão industrial, especialmente em inovação, mas ainda precisa avançar nas exportações.

“Acho que nós estamos muito fortes. A indústria tem muito investimento em inovação aqui em Minas. O que precisa melhorar é exportação. Esse investimento em estrutura que nós estamos fazendo, fazendo as estradas, isso aí vai reduzir custos, vai aumentar a eficiência, a competitividade”, afirmou.

O presidente do BNDES também apontou que um novo ciclo de investimentos em ferrovias tende a ampliar as operações do banco. O tema foi abordado durante o evento Casa BNDES, voltado ao setor empresarial, realizado na terça-feira (5), na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

O presidente em exercício da Fiemg, Emir Cadar, ressaltou a importância do estado na cadeia ferroviária nacional. Segundo ele, as duas únicas fábricas de locomotivas do Brasil estão em Minas Gerais: a Wabtec Corporation, em Contagem, e a Progress Rail, subsidiária da Caterpillar, em Sete Lagoas.

“Os grandes projetos de infraestrutura demandam tanto capital que é impossível ficarem de pé sem o apoio do BNDES”, disse Cadar.

O dirigente da Fiemg também afirmou que a atual taxa básica de juros dificulta o acesso da indústria ao crédito. Apesar disso, avaliou que o BNDES tem ampliado a oferta de financiamento para empresas de diferentes portes, com maior alcance entre pequenos e médios negócios.

De acordo com o banco, metade das operações realizadas em 2025 teve como destino empresas de pequeno e médio portes. Os desembolsos para esse segmento cresceram 69% em relação a 2024.