Brasil amplia exportações agrícolas com novos mercados na Ásia e Caribe

247 - O Brasil avançou na abertura de novos mercados internacionais para produtos agropecuários, com autorizações recentes concedidas por Filipinas, Cuba e Coreia do Sul. As medidas, resultado de negociações sanitárias concluídas entre os governos, ampliam o alcance das exportações brasileiras e criam novas oportunidades para diferentes segmentos do agronegócio.

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (24) em nota conjunta do Ministério da Agricultura e do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Segundo os órgãos, os acordos reforçam a presença do Brasil em mercados estratégicos e diversificam a pauta exportadora do país.

No caso das Filipinas, foi autorizada a importação de carne bovina resfriada, com e sem osso. De acordo com a nota, a abertura deve ampliar a presença brasileira em um mercado relevante do Sudeste Asiático, que conta com 115,8 milhões de habitantes, além de criar novas oportunidades para a cadeia de proteína animal, especialmente em segmentos que demandam cortes refrigerados. Em 2025, o Brasil exportou US$ 1,8 bilhão em produtos agropecuários para o país asiático.

Já Cuba passou a permitir a entrada de carne bovina com osso e carne suína com osso provenientes do Brasil. Os ministérios destacaram que a medida amplia as possibilidades de fornecimento de proteína animal para o país caribenho, com cerca de 11 milhões de habitantes, e se soma ao acordo de pre-listing firmado entre as duas nações, que agiliza o comércio desses produtos.

No mercado asiático, a Coreia do Sul autorizou a importação de castanha-do-brasil, com e sem casca, além de castanha de baru e castanha de caju. Segundo o governo brasileiro, a abertura contribui para diversificar as exportações e valorizar produtos da sociobiodiversidade nacional. A nota ressalta que esses itens são extraídos de forma sustentável e reconhecidos internacionalmente pelo valor nutricional. Com 51,7 milhões de habitantes, a Coreia do Sul importou mais de US$ 2,4 bilhões em produtos agropecuários brasileiros em 2025.

Com esses avanços, o Brasil soma 75 aberturas de mercado para o agronegócio apenas em 2026, consolidando a estratégia de expansão comercial e fortalecimento da presença internacional do setor.