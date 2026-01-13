Brasil e Arábia Saudita fecham acordo para atrair investimentos privados à mineração

247 - O Brasil e a Arábia Saudita deram um novo passo na cooperação internacional no setor de mineração ao formalizarem um memorando de entendimento que estabelece diretrizes para parcerias institucionais e empresariais. O acordo foi assinado nesta terça-feira (13), durante agenda oficial do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em Riad, e terá vigência de cinco anos.

O documento foi firmado por Silveira e pelo ministro da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita, Bandar Al-Khorayef. Entre os principais pontos, o memorando prevê a possibilidade de participação do setor privado dos dois países na aquisição de licenças de exploração e mineração, respeitando a legislação específica de cada nação.

A cooperação bilateral tem como objetivos o intercâmbio de conhecimento técnico, o estímulo a investimentos e o desenvolvimento conjunto de tecnologias aplicadas à geologia e à mineração. Estão previstas iniciativas como a troca de especialistas, a realização de programas de capacitação e ações de transferência tecnológica.

O governo brasileiro busca atrair investimentos para a cadeia de transformação mineral no país, em alinhamento com a estratégia de industrialização e de fortalecimento do desenvolvimento tecnológico. A iniciativa pretende ampliar o valor agregado da produção mineral e estimular a integração entre exploração, processamento e inovação.

Durante a passagem pela capital saudita, Alexandre Silveira participou da 5ª edição da Mesa-Redonda Ministerial do Fórum de Minerais do Futuro e manteve encontros com autoridades locais. A agenda internacional do ministro segue até sábado (25) e inclui compromissos posteriores em Xangai, na China.

No âmbito das negociações, o Ministério de Minas e Energia avalia a criação de uma “Aliança de Investimento em Mineração Brasil-Arábia Saudita”, voltada à exploração, ao processamento e à agregação de valor de minerais considerados estratégicos para a transição energética e o desenvolvimento industrial.

Em declaração oficial, Silveira afirmou: “O Brasil está construindo alianças estratégicas com países que compartilham uma visão de futuro baseada em desenvolvimento, inovação e transição energética”. Na segunda-feira (12), o ministro solicitou apoio do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) para projetos de mapeamento do potencial mineral brasileiro, destacando que aproximadamente 30% do subsolo nacional está atualmente mapeado.

O ministro também manifestou interesse em receber, no Brasil, representantes da empresa Manara Minerals Investment Company, como parte da estratégia para ampliar a presença de investidores estrangeiros no setor mineral e fortalecer parcerias de longo prazo.