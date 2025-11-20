Brazil Journal, diário oficial da Faria Lima, diz que irá ficar em silêncio sobre o caso Master

247 – O jornalista Geraldo Samor, fundador do Brazil Journal, considerado uma espécie de diário oficial da Faria Lima, distribuiu uma newsletter a seus leitores tentando justificar seu silêncio absoluto sobre o caso que envolve o Banco Master. O motivo é uma reportagem do Brasil 247, que revelou que o site é ligado a um ecossistema de comunicação que vinha sendo organizado pelo banqueiro Daniel Vorcaro para defender seus interesses econômicos e políticos.

Por meio do empresário Flávio Carneiro, Vorcaro vinha investindo em vários veículos de comunicação, como a operação digital das revistas Istoé e Istoé Dinheiro, o site político PlatôBR, o portal de celebridades Léo Dias e o próprio Brazil Journal. Vorcaro também chegou a discutir a aquisição do Correio Braziliense e do Estado de Minas, pertencentes aos Diários Associados, com o uso de precatórios.

Samor foi procurado pelo 247, admitiu a sociedade com Flávio Carneiro e afirmou que jamais poderia ser sócio de um banco, porque isso eliminaria a independência jornalística do site. Samor chegou inclusive a citar o caso da Exame, pertencente ao BTG, e do Infomoney, que é controlado pela XP. No entanto, a despeito da suposta independência jornalística, ele tomou a decisão editorial de não publicar nenhuma linha sobre o caso do Banco Master – o que é o tema número um das conversas na Faria Lima. Este silêncio, natualmente, provocou decepção entre seus leitores:

Em resposta a esta crise de credibilidade, Samor distribuiu uma newsletter nesta manhã, reafirmando que irá manter seu silêncio sobre o Banco Master e lançando insinuações negativas contra o Brasil 247, que é bicampeão no prêmio iBest como melhor canal de política do Brasil e, neste ano, concorre ao tricampeonato.