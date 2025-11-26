TV 247 logo
      BTG nega que estaria em negociação para entrar no capital da Raízen

      Em setembro, o BTG Pactual foi um dos investidores-âncora em oferta pública de ações da Cosan, que é sócia da Shell na Raízen

      BTG nega que estaria em negociação para entrar no capital da Raízen (Foto: BTG Pactual/Divulgação)

      SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual negou nesta terça-feira notícia da mídia de que estaria envolvido em negociações para ingressar no capital da Raízen mediante uma injeção bilionária de recursos.

      Em resposta a pedido de esclarecimentos feito pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre notícia que teria sido publicada no jornal Correio do Estado MS que afirma que o BTG "já teria manifestado interesse em participar da reestruturação do capital da empresa (Raízen), que envolveria uma injeção de recursos de até R$10 bilhões", o BTG afirmou que "não está envolvido em qualquer negociação relacionada à transação mencionada".

      Em setembro, o BTG Pactual foi um dos investidores-âncora em oferta pública de ações da Cosan, que é sócia da Shell na Raízen.

