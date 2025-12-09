BTG Pactual amplia atuação no agronegócio com parceria estratégica com a Ceres

247 - O BTG Pactual anunciou uma nova movimentação que expande de forma significativa sua atuação no agronegócio brasileiro ao firmar uma parceria estratégica com a gestora Ceres Investimentos. O acordo prevê a possibilidade de o banco adquirir até 49,9% da plataforma especializada, condicionado à aprovação dos órgãos reguladores. As informações são do Brazil Stock Guide.

A operação consolida o braço agro da BTG Pactual Asset Management, elevando seu portfólio combinado para R$ 7 bilhões e fortalecendo sua presença em algumas das principais regiões produtoras do país.

A parceria amplia escala, capacidade tecnológica e capilaridade regional nas frentes de crédito rural, derivativos, câmbio e estruturas de trade finance, com mais de 190 profissionais dedicados ao atendimento de operações ligadas ao agronegócio. O movimento posiciona o banco de forma ainda mais sólida em áreas de forte expansão, como o Triângulo Mineiro, o Centro-Oeste e o interior paulista.

Roberto Sallouti destacou que a união com a Ceres representa um passo decisivo para o avanço no setor. “Nós vimos na Ceres a oportunidade de nos tornarmos um dos principais provedores de soluções financeiras integradas para o agronegócio brasileiro”, afirmou. “Essa parceria reforça nossa estratégia de crescer no agro com escala, profundidade regional e proximidade com todos os elos da cadeia de valor.”

Criada em 2019, a Ceres se tornou uma referência em originação de ativos agro, acumulando mais de R$ 6 bilhões em operações e mantendo índices de inadimplência inferiores a 1%. Sua base de clientes passou de 23 para 382 em seis anos, com avanço de 58% no número de clientes ativos somente em 2024.

A companhia atua em diversas frentes, como CRAs, FIDCs, operações de sale and leaseback de ativos logísticos, desenvolvimento de terras, fundos setoriais — como o Ceres Confina — e estruturas de trade finance. À frente do projeto está o fundador Guilherme Cunha, especialista em crédito estruturado e profundo conhecedor dos principais corredores do agronegócio no Centro-Oeste, Triângulo Mineiro e interior de São Paulo.

Segundo Cunha, o conhecimento acumulado ao longo dos anos é o que orienta o desenvolvimento de soluções financeiras adaptadas ao ciclo produtivo e às necessidades dos produtores. “Ao longo dos anos, construímos um conhecimento profundo sobre culturas, cadeias produtivas e ciclos agrícolas, o que sempre guiou nossa forma de desenhar soluções”, afirmou. “Agora queremos acelerar nossa expansão nacional e continuar desenvolvendo soluções sofisticadas e personalizadas para o agronegócio brasileiro. Com todo o seu poder de atuação, o BTG Pactual é o parceiro ideal para essa nova etapa.”