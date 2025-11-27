TV 247 logo
      BTG Pactual lança fundo que reúne empréstimos de grandes empresas para investidores

      Novo produto criado com a Janus Henderson permite aplicar em créditos corporativos de forma acessível e diversificada

      BTG Pactual lança fundo que reúne empréstimos de grandes empresas para investidores (Foto: BTG Pactual/Divulgação)

      247 - A BTG Pactual Asset Management apresentou, nesta quinta-feira (27), um novo fundo que reúne empréstimos concedidos a grandes empresas e os disponibiliza para investidores no mercado brasileiro. A novidade chega em um momento de forte crescimento dos fundos negociados em bolsa no país, ampliando as opções de produtos de renda fixa estruturada.

      Segundo informações originalmente publicadas pelo Valor Econômico, o BTG lançou o fundo CLOB11 em parceria com a Janus Henderson, uma das maiores gestoras globais de investimentos desse tipo. A empresa administra mais de US$ 484 bilhões em ativos e possui longa experiência em produtos baseados na securitização de crédito.

      Esse tipo de fundo funciona a partir da reunião de pagamentos de empréstimos corporativos em um único pacote, que é dividido em diferentes níveis de risco e retorno. Na prática, ele permite que investidores tenham acesso a um conjunto de créditos que antes ficava restrito a grandes instituições financeiras. Ao apresentar o produto, o CEO da BTG Pactual Asset, Rubens Henriques, explicou: “Os CLOs são instrumentos financeiros estruturados de crédito corporativo, com histórico e retornos consistentes ao longo de diferentes ciclos econômicos.”

      O BTG informou que a versão internacional do fundo, sediada nas Ilhas Cayman, já está disponível. A versão brasileira, negociada em bolsa, está em fase final de oferta e terá liquidação no dia 15 de dezembro. O produto poderá ser adquirido tanto por investidores qualificados quanto pelo público geral por meio das plataformas digitais do banco e de outras corretoras.

      O lançamento reforça a expansão da área de fundos da BTG Pactual Asset. Somente em 2025, a gestora captou mais de R$ 7 bilhões e superou R$ 8,5 bilhões em patrimônio administrado. Ao longo do ano, a empresa lançou 18 novos produtos, totalizando 28 fundos ativos. O mais recente havia sido o GOLB11, voltado para investimentos em ouro.

