BYD ultrapassa 200 mil veículos eletrificados no Brasil e amplia liderança

247 - A BYD superou a marca de 200 mil veículos eletrificados registrados no Brasil, um número simbólico que reflete a rápida transformação do mercado automotivo nacional e o avanço da eletromobilidade no país. O volume engloba modelos totalmente elétricos e híbridos plug-in comercializados desde abril de 2022, quando a empresa realizou suas primeiras entregas em território brasileiro. As informações são do Brazil Stock Guide.

Apenas dois meses antes, a empresa havia comemorado a marca de 170 mil unidades, evidenciando uma curva de crescimento cada vez mais íngreme ao longo de 2025, impulsionada pela maior aceitação do consumidor, preços competitivos e um portfólio adaptado às demandas locais.

Dados da Fenabrave referentes ao período de janeiro a novembro de 2025 mostram a dimensão da liderança da BYD no segmento de veículos totalmente elétricos. A empresa detém 73,62% de participação de mercado em BEVs, superando com folga a soma das vendas das marcas posicionadas entre o segundo e o 15º lugar. No segmento de híbridos e híbridos plug-in, a montadora também ocupa a liderança, com 26,33% de participação.

Executivos da BYD avaliam que os números vão além de um desempenho pontual. Alexandre Baldy, vice-presidente sênior e responsável pelas áreas comercial e de marketing da BYD Brasil, afirma que a empresa já ultrapassou a fase de entrada no mercado e se consolidou como uma das montadoras que mais crescem e exercem influência no país, apoiada em produtos acessíveis que combinam tecnologia avançada, inovação e qualidade.

O desempenho comercial também se reflete no mix de modelos vendidos. O Dolphin Mini, veículo totalmente elétrico e primeiro modelo produzido no complexo industrial de Camaçari, na Bahia, já ultrapassou 52 mil unidades registradas. Entre os híbridos plug-in, o Song Plus superou 41 mil emplacamentos. Outros modelos com volumes relevantes incluem o Song Pro, o Dolphin GS e o sedã King, indicando uma demanda distribuída entre diferentes faixas de preço e configurações de motorização.

A expansão da BYD ocorre de forma abrangente no território nacional. Cidades como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Salvador figuram entre os principais mercados consumidores da marca. Para sustentar esse crescimento, a empresa opera atualmente mais de 200 concessionárias no Brasil e planeja alcançar 250 pontos de venda nos próximos meses, ampliando sua presença física.

Outro eixo estratégico tem sido o investimento em infraestrutura de recarga. A BYD afirma ter implantado a maior rede privada de carregadores rápidos de acesso público do país, com mais de 116 equipamentos instalados em concessionárias. Os carregadores operam entre 60 kW e 120 kW e podem ser utilizados por qualquer veículo elétrico a bateria, independentemente da marca. O acesso é gerenciado pelo aplicativo BYD Recharge, que permite reservar pontos, acompanhar sessões em tempo real e medir o impacto ambiental de cada recarga.

Para Tyler Li, presidente da BYD Brasil, a marca de 200 mil veículos reforça a importância estratégica do Brasil nos planos globais da companhia. Segundo ele, o resultado representa apenas o início de um compromisso industrial e tecnológico de longo prazo com o mercado brasileiro, que tende a ganhar ainda mais relevância nos próximos anos.