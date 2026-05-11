Cade aprova compra da seguradora Kovr, ex-Master, pelo PicPay

247 - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) aprovou sem restrições a compra da seguradora Kovr pelo PicPay, banco digital do Grupo J&F. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (11) e poderá se tornar definitiva em 15 dias, caso não haja questionamentos de concorrentes ou de conselheiros do Cade.

As informações são do Valor Econômico. Paralelamente à análise da aquisição, segue em tramitação sigilosa uma investigação sobre possível consumação da operação antes da comunicação formal ao Cade, prática conhecida como gun jumping e considerada infração concorrencial.

A operação foi apresentada ao órgão em fevereiro. Na justificativa enviada ao Cade, o PicPay afirmou que a aquisição representa uma oportunidade para ampliar sua presença nos mercados de seguros, capitalização e previdência complementar aberta. Segundo a empresa, esses segmentos são complementares à sua base de clientes e próximos às atividades já desenvolvidas pelo banco digital.

O PicPay também apontou que a compra permitiria entrar no mercado de corretagem de seguros e integrar essa oferta ao seu ecossistema, criando uma fonte adicional de receita além das atividades bancárias tradicionais.

Do lado da Kovr, o negócio foi descrito ao Cade como uma operação de caráter “predominantemente financeiro e estratégico”. A seguradora afirmou que a aproximação com o PicPay poderia acelerar o crescimento de seus negócios por meio do acesso ao ecossistema digital da plataforma, que teria “reconhecida capacidade tecnológica, elevada escala de distribuição digital e ampla base de usuários no mercado financeiro”.

Em março, a área técnica do Cade solicitou documentação adicional às partes. O órgão observou que, na notificação inicial, não constavam operações apresentadas pelo Grupo Kovr ao Cade nos últimos cinco anos. No entanto, em outro ato de concentração, envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master, foi informado que uma etapa inicial da operação previa a segregação de empresas ligadas ao Master e sua transferência para uma nova companhia, chamada Master Serviços, controlada por Daniel Vorcaro. Entre essas empresas estava a Kovr Participações.

Em abril, a Kovr informou ao Cade que sua estrutura societária incluía outros sócios, como resultado de uma sequência de reorganizações realizadas ao longo de 2025.

Ao concluir a análise concorrencial, a SG/Cade avaliou que a participação conjunta das empresas em mercados com sobreposição horizontal, ou seja, no mesmo segmento, fica abaixo de 20%. Esse percentual é usado como filtro para presumir eventual posição dominante e possibilidade de exercício de poder de mercado.

A área técnica também apontou que, nos mercados verticalmente integrados, em cadeia, a participação de cada parte fica abaixo de 30%, índice utilizado para avaliar eventual capacidade de fechamento de mercado. Com base nesses critérios, a Superintendência-Geral concluiu que a operação não teria potencial para causar prejuízos ao ambiente concorrencial.

A aprovação sem restrições ainda pode ser contestada dentro do prazo legal. Se não houver manifestação contrária, a compra da Kovr pelo PicPay será considerada definitivamente aprovada pelo Cade.