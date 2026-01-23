Cade libera operação imobiliária entre Hospital Albert Einstein e TRXF11

247 - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem impor restrições, uma operação imobiliária estruturada no formato de sale and leaseback envolvendo o Hospital Israelita Albert Einstein, a empresa HBR 51 e o fundo imobiliário TRXF11. A decisão foi tomada após análise do órgão antitruste, que concluiu não haver impactos relevantes sobre a concorrência no mercado.

Segundo os autos, a operação foi considerada uma transação única e interligada. O Hospital Albert Einstein adquiriu inicialmente um conjunto de lajes corporativas pertencentes à HBR 51 e, na sequência, revendeu o imóvel ao fundo imobiliário TRXF11. Concluída essa etapa, o fundo firmou um contrato de locação de longo prazo com o próprio hospital, garantindo a continuidade do uso do espaço.

As informações constam em reportagem do Broadcast, do Grupo Estado, publicada na sexta-feira (23). De acordo com o material apresentado ao Cade, a compra inicial do imóvel pelo Einstein só ocorreu porque já estava prevista, desde o início, a revenda ao fundo imobiliário e a posterior locação do ativo ao hospital.

As partes envolvidas sustentaram, ainda, que a estrutura da operação não gera riscos concorrenciais, uma vez que não altera a dinâmica do mercado nem cria barreiras à entrada de novos agentes. O valor financeiro da transação não foi divulgado.

Após avaliar os argumentos e os documentos apresentados, o Cade entendeu que o negócio não compromete a livre concorrência e autorizou a operação sem a imposição de remédios ou condicionantes.