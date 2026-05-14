Caixa lucra R$ 3,5 bi no 1º trimestre de 2026

247 - A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,5 bilhões no 1º trimestre de 2026, queda de 34,4% em um ano, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 14.

Na comparação com o quarto trimestre de 2025, porém, o resultado da Caixa avançou 25,4%, de acordo com os dados apresentados no balanço do banco público.

A margem financeira da instituição, indicador que mede os ganhos obtidos com operações remuneradas por juros, alcançou R$ 18,3 bilhões entre janeiro e março. O valor representa crescimento de 11,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Carteira de crédito chega a R$ 1,41 trilhão

A carteira de crédito total da Caixa encerrou março em R$ 1,41 trilhão, alta de 11,3% na comparação anual. O desempenho foi puxado principalmente pela carteira imobiliária, principal área de atuação do banco.

No crédito imobiliário, o saldo chegou a R$ 966,2 bilhões, avanço de 13,9% em 12 meses. Com esse volume, a Caixa manteve a liderança no segmento, com 68% de participação de mercado.

Contratações crescem 17,9%

As contratações totais de crédito somaram R$ 179,4 bilhões no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 17,9% em relação ao mesmo intervalo de 2025.

Desse total, R$ 64,2 bilhões corresponderam ao crédito imobiliário, que registrou alta de 30,6% na comparação anual.