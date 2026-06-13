Clientes do Nubank recebem mensagem falsa sobre liquidação extrajudicial e banco fala em erro operacional

247 – Clientes do Nubank foram surpreendidos nesta sexta-feira com mensagens suspeitas enviadas pelo próprio aplicativo e também por e-mail da conta verificada do banco, com menções a uma suposta liquidação extrajudicial da instituição. A informação causou apreensão entre usuários nas redes sociais, mas foi rapidamente desmentida pelo Banco Central e pelo próprio Nubank.

Segundo reportagem do Valor Econômico, clientes relataram ter recebido alertas dentro do app e por e-mail, apesar de plataformas de monitoramento como DownDetector e Reclame Aqui ainda não registrarem, até aquele momento, um pico expressivo de reclamações. Nas redes sociais, no entanto, diversos usuários publicaram relatos de surpresa e preocupação com o conteúdo das mensagens.

Banco Central nega liquidação do Nubank

Procurado pelo Valor, o Banco Central afirmou que "não procede a informação que decretou a liquidação extrajudicial do Nubank". A manifestação do regulador foi importante para afastar a hipótese de qualquer medida oficial contra a instituição financeira.

A liquidação extrajudicial é uma intervenção grave, que só pode ser decretada e comunicada oficialmente pelo Banco Central. Como não houve nenhum comunicado do órgão regulador sobre o Nubank, já era possível concluir que a mensagem recebida por clientes não correspondia a um ato oficial.

Além disso, segundo a reportagem, o banco não enfrenta dificuldades operacionais que justificassem uma medida dessa natureza por parte da autoridade monetária.

Nubank atribui episódio a erro operacional

O Nubank afirmou lamentar o envio indevido da mensagem a clientes e disse que o episódio decorreu de um erro operacional pontual, que está sendo investigado internamente. Em nota, a instituição negou qualquer relação entre o caso e a segurança da plataforma.

"O caso não tem qualquer relação com a segurança da plataforma, a proteção das informações dos clientes ou a solidez da companhia. As operações do Nubank seguem normalmente, com segurança e estabilidade", informou o banco.

Na íntegra da nota enviada posteriormente, o Nubank reforçou que o problema já havia sido identificado e solucionado:

"O Nubank informa que um erro operacional pontual, já identificado e solucionado, provocou o envio de mensagens indevidas a uma parcela de sua base de clientes. A instituição permanece com todas as suas licenças ativas e sem qualquer impacto em sua operação, que segue com segurança e estabilidade. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo ocorrido e reforçamos nosso compromisso de manter a qualidade dos serviços prestados e a transparência na relação com todos."

Clientes relatam susto nas redes sociais

No X, antigo Twitter, usuários relataram o recebimento das mensagens e compartilharam prints de notificações e conversas com o atendimento do Nubank. Um usuário identificado como Lontra afirmou: "Recebi notificação pelo app do @Nubank, por email e, ao entrar no app, vários alertas sobre essa liquidação dos CDBs que eles ofertavam deles mesmos".

Outro usuário, Rafael Guedes, escreveu: "É ataque hacker. Falei com eles via chat e desmetiram". Já YoSoyDraper apontou a possibilidade de uma falha interna: "Deve ter sido algo em relação ao sistema interno do Nubank pra disparar essas notificações. Enfim, seja o que for, algum bug rolou ali".

Também circularam nas redes sociais imagens de conversas com atendentes do Nubank, nas quais clientes eram orientados a desconsiderar o aviso. Segundo os relatos, o atendimento informava que a equipe interna da instituição estava verificando a situação.

Operações seguem normalmente, diz o banco

A nota oficial do Nubank buscou conter a repercussão do caso e reafirmar a normalidade das operações. A instituição declarou que todas as suas licenças permanecem ativas e que não houve impacto em sua operação.

O episódio, embora classificado pelo banco como um erro operacional pontual, chamou atenção por envolver uma mensagem enviada por canais oficiais da própria instituição, dentro do aplicativo e por e-mail verificado. Isso contribuiu para ampliar a preocupação inicial entre os clientes.

Com a negativa do Banco Central e a manifestação do Nubank, a informação sobre liquidação extrajudicial foi oficialmente descartada. O banco informou que o problema já foi solucionado e pediu desculpas aos clientes afetados.