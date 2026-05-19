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      Companhia elétrica portuguesa EDP integra negócios no setor elétrico brasileiro

      Grupo concentra ativos de energia renovável na EDP Brasil para fortalecer atuação no mercado livre de energia

      Linha de transmissão de energia (Foto: REUTERS/Pawel Kopczynski)
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      247 - O grupo português Energias de Portugal, a EDP, anunciou nesta terça-feira (19) a integração de seus negócios no Brasil sob a subsidiária EDP Brasil, em uma operação avaliada em R$ 4,1 bilhões. As informações são do Valor Econômico.

      A reorganização envolve a compra, pela EDP Brasil, dos ativos da EDP Renováveis Brasil, empresa que até então era controlada pela EDP Renewables, outra subsidiária do grupo. Segundo comunicado citado pelo Valor, a medida busca ampliar a competitividade da companhia no mercado livre de energia no país.

      Com a operação, a EDP Brasil passa a concentrar os negócios do grupo português no mercado brasileiro. A movimentação ocorre em um momento de expansão da demanda por soluções renováveis e de maior competição entre empresas que atuam na comercialização de energia fora do ambiente regulado.

      A EDP Renováveis Brasil possui capacidade instalada total de 1,8 gigawatt, sendo 1,1 GW em energia eólica onshore e 0,7 GW em energia solar. Esses ativos passam agora a ficar sob a estrutura da EDP Brasil, reforçando a presença da subsidiária em segmentos considerados estratégicos para o setor elétrico.

      De acordo com o comunicado, a EDP Renewables pretende, com a transação, concentrar seus esforços em mercados com potencial de crescimento em energia eólica, solar e armazenamento. A empresa, no entanto, não descarta uma volta ao mercado brasileiro por meio de futuras parcerias com a própria EDP Brasil.

      O acordo mantém aberta a possibilidade de novos projetos conjuntos no país, ainda que a reorganização atual tenha como foco a concentração dos ativos brasileiros na subsidiária local. A EDP Brasil, com isso, assume papel central na estratégia do grupo para o mercado nacional de energia.

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