Companhia elétrica portuguesa EDP integra negócios no setor elétrico brasileiro

247 - O grupo português Energias de Portugal, a EDP, anunciou nesta terça-feira (19) a integração de seus negócios no Brasil sob a subsidiária EDP Brasil, em uma operação avaliada em R$ 4,1 bilhões. As informações são do Valor Econômico.

A reorganização envolve a compra, pela EDP Brasil, dos ativos da EDP Renováveis Brasil, empresa que até então era controlada pela EDP Renewables, outra subsidiária do grupo. Segundo comunicado citado pelo Valor, a medida busca ampliar a competitividade da companhia no mercado livre de energia no país.

Com a operação, a EDP Brasil passa a concentrar os negócios do grupo português no mercado brasileiro. A movimentação ocorre em um momento de expansão da demanda por soluções renováveis e de maior competição entre empresas que atuam na comercialização de energia fora do ambiente regulado.

A EDP Renováveis Brasil possui capacidade instalada total de 1,8 gigawatt, sendo 1,1 GW em energia eólica onshore e 0,7 GW em energia solar. Esses ativos passam agora a ficar sob a estrutura da EDP Brasil, reforçando a presença da subsidiária em segmentos considerados estratégicos para o setor elétrico.

De acordo com o comunicado, a EDP Renewables pretende, com a transação, concentrar seus esforços em mercados com potencial de crescimento em energia eólica, solar e armazenamento. A empresa, no entanto, não descarta uma volta ao mercado brasileiro por meio de futuras parcerias com a própria EDP Brasil.

O acordo mantém aberta a possibilidade de novos projetos conjuntos no país, ainda que a reorganização atual tenha como foco a concentração dos ativos brasileiros na subsidiária local. A EDP Brasil, com isso, assume papel central na estratégia do grupo para o mercado nacional de energia.