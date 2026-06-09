Cônsul-geral dos EUA defende aproximação econômica com o Brasil: "portas estão abertas"

247 - O cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, Kevin Murakami, afirmou nesta terça-feira (9) que empresas do Brasil encontram um cenário favorável para ampliar negócios no mercado norte-americano, em um momento de maior aproximação econômica entre os dois países.

A declaração foi feita durante o evento Parceria Econômica Brasil & EUA em Debate, organizado pelo Grupo Lide, em São Paulo. Segundo O Globo, Murakami avaliou que o Brasil ocupa uma posição “central” na política externa norte-americana e destacou que a pauta bilateral passou por uma mudança de foco nos últimos anos.

“As portas dos Estados Unidos estão, mais que nunca, abertas para o capital brasileiro”, afirmou o cônsul-geral.

De acordo com Murakami, as discussões econômicas entre os dois países deixaram de se concentrar prioritariamente no chamado “custo Brasil” e na ampliação das exportações dos Estados Unidos para o mercado brasileiro. O novo eixo, segundo ele, está na atração de investimentos brasileiros para o território norte-americano.

O diplomata também apontou oportunidades abertas pela chamada diplomacia subnacional, envolvendo diretamente estados, governadores e agências de desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Na avaliação dele, esse movimento cria novos canais de cooperação com o setor privado e pode beneficiar companhias brasileiras interessadas em expandir suas operações.

“Os estados dos Estados Unidos, os governadores e as agências de desenvolvimento econômico estão comprometidos a solidificar, a aumentar as suas parcerias com o setor privado para empresas americanas, mas também para empresas brasileiras. E isso é novo”, disse Murakami.