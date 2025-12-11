Crédito do BNDES impulsiona expansão da Santa Helena em MS

247 - A Energética Santa Helena, instalada em Nova Andradina (MS), anunciou a aprovação de R$ 62 milhões em crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O investimento reforça a estratégia de modernização da companhia e amplia sua capacidade produtiva, especialmente no setor sucroenergético.

A operação foi detalhada pela Agência de Notícias do BNDES, que informou, na segunda-feira (8), que parte dos recursos virá do programa BNDES Mais Inovação – Aquisição de Bens Inovadores. O banco destacou que o crédito contempla tanto máquinas e equipamentos inovadores quanto sistemas de automação e tecnologia listados no Cadastro de Fornecedores Informatizado.

Do total aprovado, R$ 32 milhões serão aplicados em inovação. Os demais R$ 30 milhões estão destinados à compra de bens, equipamentos e serviços produzidos no Brasil ou importados sem similar nacional. A expectativa é que a Santa Helena utilize essa parcela especialmente na aquisição de caminhões e colhedoras de cana.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que a medida reforça a política industrial do governo federal: “O financiamento do BNDES reafirma o compromisso do governo do presidente Lula com o fortalecimento do setor sucroenergético, que tem peso decisivo na economia de Mato Grosso do Sul e do país. Quando apoiamos projetos estratégicos e inovadores, fortalecemos toda a cadeia produtiva e contribuímos para ampliar competitividade, produtividade e valor agregado, com geração de empregos no campo e na indústria.”

Para o diretor Financeiro da Santa Helena, Marcelo Maçães Coutinho, o aporte terá impacto direto no desempenho da empresa. “Essa linha de crédito aprovada para a Santa Helena representa muito mais do que um aporte financeiro, é um catalisador de produtividade, competitividade e transformação dentro da empresa. Com esses recursos, poderemos acelerar projetos estratégicos, incorporar novas tecnologias e aprimorar processos que impactam diretamente nossa eficiência operacional.”

Com colheita totalmente mecanizada, a Santa Helena emprega mais de 1,5 mil trabalhadores diretamente e cerca de 3 mil indiretamente. Seu parque industrial tem capacidade para processar mais de 2 milhões de toneladas de cana por ano, cultivadas em 39,5 mil hectares num raio médio de 25 km da usina.

A produção inclui álcool hidratado, usado como combustível, e álcool anidro, empregado como aditivo na gasolina ou pela indústria química. Desde o ano passado, a companhia passou a produzir açúcar bruto com apoio do próprio BNDES, ampliando seu portfólio e reduzindo exposição às oscilações de mercado.

A empresa mantém ainda programas ambientais voltados à mitigação de impactos, com monitoramento de água, emissões e resíduos. Subprodutos do processo industrial são reaproveitados: o bagaço vira energia, enquanto o vinhoto e a torta de filtro são utilizados na fertilização do solo, diminuindo a dependência de insumos químicos.