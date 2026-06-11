Embraer acelera entregas e prevê até 85 jatos comerciais em 2026, aponta executivo

247 - A Embraer mantém ritmo de expansão na aviação comercial e projeta entregar entre 80 e 85 aeronaves em 2026, após registrar crescimento médio anual de 12% nas entregas desde 2021.

O desempenho foi destacado nesta quinta-feira (11) pelo vice-presidente de Marketing da Embraer Aviação Comercial, Rodrigo Silva e Souza, durante encontro com jornalistas em São José dos Campos. Segundo o executivo, a companhia saiu de 48 aeronaves entregues há cinco anos para uma previsão que pode chegar a 85 unidades neste ano.

“O ritmo está bem acima da média da indústria e mostra como a Embraer tem sido bem-sucedida em lidar com os problemas da cadeia de suprimentos”, afirmou Silva.

O executivo disse que a fabricante está confiante em cumprir a meta estabelecida para 2026. De acordo com ele, a Embraer já entregou mais de 16 aeronaves além do volume registrado no mesmo período do ano passado, o que representa desempenho 15% superior ao de 2025.

Cenário da aviação comercial

Ao avaliar o ambiente para o setor, Silva afirmou que a aviação comercial da Embraer atravessa uma fase positiva, mesmo diante de tensões internacionais, como o conflito no Oriente Médio. Para ele, a companhia conseguiu reorganizar a divisão após um período de forte instabilidade.

“Após anos de turbulência, com a não conclusão da parceria com a Boeing, a pandemia de covid-19 e a reintegração da aviação comercial à Embraer, alcançamos um patamar muito sólido e estamos preparados para um crescimento consistente e previsível”, afirmou.

A avaliação da empresa é que o cenário ainda pressionado para as companhias aéreas, especialmente pelo aumento dos custos com combustível, reforça a atratividade dos jatos regionais fabricados pela Embraer. Silva citou o E175 como exemplo de aeronave capaz de ajudar empresas do setor a manter rotas em operação mesmo em ambiente adverso.

“O E175, por exemplo, ajuda companhias a preservar suas malhas em ambiente desafiador”, disse.

Carteira de pedidos bate novo patamar

A carteira de pedidos da divisão de aviação comercial da Embraer superou recentemente US$ 15 bilhões. O valor ultrapassa o recorde anterior, de US$ 14,5 bilhões, registrado ao fim de 2025.

Silva também ressaltou o desempenho da família E2 no mercado internacional. Segundo ele, a linha respondeu por 76% das vendas em sua categoria no ano passado, em comparação com o Airbus A220.