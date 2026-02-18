Embraer entrega primeiros A-29 à Força Aérea do Uruguai

247 - A Embraer realizou, em Gavião Peixoto (SP), nesta terça-feira (18), a entrega dos dois primeiros A-29 Super Tucano à Força Aérea Uruguaia (FAU). As aeronaves integram o programa de renovação da frota militar do país vizinho e visam ampliar as capacidades operacionais, especialmente em missões de patrulha aérea e vigilância de fronteiras.

O contrato para aquisição dos aviões foi firmado no fim de 2024 e inclui, além das aeronaves, equipamentos de missão, serviços logísticos integrados e um simulador de voo. A incorporação dos modelos marca um novo estágio na cooperação entre a fabricante brasileira e o Uruguai, que foi o primeiro cliente internacional da Embraer, há mais de cinco décadas.

O presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Júnior, afirmou que a entrega representa um marco na relação bilateral. “Estamos honrados em entregarmos os primeiros A-29 Super Tucanos para a Força Aérea Uruguaia. Esse marco fortalece uma parceria que se desenvolveu ao longo de mais de 50 anos, desde que o Uruguai se tornou o primeiro cliente internacional a adquirir uma aeronave Embraer”, declarou. Segundo ele, “essas aeronaves multimissão representam um feito significativo na história da FAU, expandindo suas capacidades operacionais de maneiras nunca antes possíveis”.

O comandante em chefe da Força Aérea Uruguaia, general do ar Fernando Colina, classificou o momento como decisivo para o país. “Hoje é um dia histórico, de grande importância para o Uruguai e sua Força Aérea. Com a concretização da aquisição das aeronaves Embraer A-29 Super Tucano, a tão esperada modernização é alcançada, e essa incorporação marcará uma mudança operacional e tecnológica para nossa frota de combate”, afirmou.

Ele ressaltou ainda o alcance internacional da plataforma. “Esse marco histórico posiciona o Uruguai na região com uma aeronave que opera em 22 forças aéreas no mundo, com tecnologia avançada e custo operacional adequado. Com a chegada dos Super Tucanos, o Uruguai obtém uma grande ferramenta para atingir seus objetivos, vetor com o qual poderemos recuperar e expandir capacidades para proteger nosso espaço aéreo e demonstrar o compromisso que nosso país tem com a segurança nacional e a soberania.”

O comandante da II Brigada Aérea, coronel S. S. (Av.) Shandelaio González, destacou o impacto tecnológico da incorporação. “A incorporação dessas aeronaves abre um novo horizonte tecnológico. Além do bom desempenho de voo e sistemas modernos a bordo, as aeronaves abrem novas possibilidades, permitindo a aquisição de novas capacidades, o que redefine o Poder Aéreo da Força Aérea Uruguaia”, disse.

Ex-comandante em chefe da FAU, Luis H. De León também enfatizou a relevância estratégica da aquisição. “Com a incorporação dos A-29 Super Tucano, a Força Aérea Uruguaia fornece à República uma capacidade que ajudará significativamente o sistema de defesa aérea para o controle do espaço aéreo em todo o território nacional. Foi um marco alcançar a aquisição de um sistema altamente tecnológico o qual tanto se esperava para fazer um trabalho melhor”, declarou.

Líder global em sua categoria, o A-29 Super Tucano já foi selecionado por 22 forças aéreas e acumula mais de 600 mil horas de voo. A aeronave é empregada em missões como treinamento avançado de pilotos, apoio aéreo aproximado, patrulha e interdição aérea, vigilância de fronteiras, reconhecimento, escolta aérea e, mais recentemente, combate a drones.

Projetado para operar em ambientes com infraestrutura limitada, inclusive em pistas não pavimentadas, o modelo reúne aviônicos com interface avançada homem-máquina, sistemas de comunicação integrados e armamentos de precisão. A plataforma também se destaca pelos custos operacionais reduzidos, alta disponibilidade e robustez estrutural.

Com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. Fundada em 1969, a empresa já entregou mais de 9 mil aeronaves e mantém presença industrial e de serviços nas Américas, África, Ásia e Europa.