Lula e Modi assinarão acordos estratégicos em várias áreas na Índia

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, deverão assinar uma série de acordos estratégicos nas áreas de transformação digital, minerais críticos e terras raras, micro, pequenas e médias empresas e cooperação sanitária, durante visita de Estado do chefe de Estado brasileiro a Déli, entre 18 e 21 de fevereiro de 2026. Os entendimentos marcam uma nova etapa na parceria estratégica entre os dois países e reforçam a aposta conjunta em tecnologia, indústria e ampliação do comércio bilateral.

Entre os instrumentos em fase avançada de negociação estão a Declaração Brasil-Índia sobre Parceria Digital para o Futuro, acordo de cooperação sobre minerais críticos e terras raras, cooperação entre os Arquivos Nacionais dos dois países, iniciativa voltada às micro, pequenas e médias empresas e um memorando de entendimento entre a Anvisa e a agência regulatória indiana CDSCO.

Além das assinaturas, a visita deve consolidar anúncios relevantes, como o reforço político às negociações para ampliar o Acordo de Comércio Preferencial entre Mercosul e Índia, a entrada em vigor da extensão da validade de vistos de negócios e turismo de cinco para dez anos e uma colaboração entre a Embraer e a empresa indiana Adani Defence & Aerospace no setor aeronáutico.

Agenda estratégica e inteligência artificial

Antes da agenda bilateral, o presidente participará da Cúpula de Impacto em Inteligência Artificial, nos dias 19 e 20 de fevereiro, em Déli. O encontro integra o chamado “processo de Bletchley”, série de reuniões internacionais sobre governança e segurança em inteligência artificial iniciada no Reino Unido, em 2023.

A edição indiana prioriza três eixos — Pessoas, Planeta e Progresso — com foco em desenvolvimento econômico e social e atenção especial aos interesses do Sul Global. O governo brasileiro também organizará um evento paralelo para apresentar experiências nacionais em políticas públicas digitais, transformação do Estado e governança internacional da IA.

Comércio e investimentos em expansão

A visita ocorre em meio a um salto nas relações econômicas. Em 2025, o comércio bilateral alcançou US$ 15 bilhões, crescimento de 25,5% em relação ao ano anterior e recorde histórico. As exportações brasileiras somaram US$ 6,9 bilhões, enquanto as importações chegaram a US$ 8,4 bilhões.

Brasil e Índia estabeleceram a meta de elevar o intercâmbio para US$ 20 bilhões até 2030. Desde a Cúpula do G20 realizada em Déli, em 2023, cerca de 100 missões brasileiras de promoção comercial e de investimentos foram realizadas na Índia, com foco em setores como defesa, agricultura e energia.

Durante a viagem, será inaugurado o escritório da ApexBrasil em Déli, e ocorrerá o Fórum Empresarial Brasil-Índia, com participação prevista de Lula e Modi, além da primeira reunião do Fórum de Líderes Empresariais Brasil-Índia, coordenado pela CNI e pela FICCI.

Parceria estratégica consolidada

Brasil e Índia mantêm relações diplomáticas desde 1948 e firmaram parceria estratégica em 2006, no primeiro mandato do presidente Lula. Nos últimos anos, os dois países aprofundaram a coordenação em fóruns como BRICS, IBAS, G20 e BASIC, além de defenderem reformas na governança global e maior protagonismo dos países em desenvolvimento.

A visita marca a quinta viagem de Lula à Índia e a segunda no atual mandato. Em julho de 2025, Modi esteve no Brasil em visita de Estado, após participar da Cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, quando os dois líderes definiram cinco pilares prioritários para a próxima década: paz e segurança, transição energética e justiça climática, segurança alimentar, transformação digital e parcerias industriais estratégicas.

Com a assinatura dos novos acordos, Brasília e Déli reforçam a convergência política e econômica e ampliam o eixo de cooperação entre duas das principais economias do Sul Global.