Modi defende “progresso centrado no ser humano” na abertura da cúpula global de IA na Índia

247 – O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou nesta segunda-feira, na abertura da India AI Impact Summit, em Nova Déli, que o encontro internacional deve contribuir para moldar um futuro “progressivo, inovador e orientado a oportunidades” no campo da inteligência artificial. As declarações foram publicadas pelo próprio líder indiano no início da cúpula, que reúne chefes de Estado, executivos de tecnologia, pesquisadores e formuladores de políticas públicas no centro de convenções Bharat Mandapam.

A cúpula é descrita pelo governo indiano como a primeira edição da série realizada em um país do mundo em desenvolvimento. O encontro ocorre com a participação de líderes internacionais, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente francês Emmanuel Macron, além de executivos como Sam Altman, da OpenAI, e Sundar Pichai, da Alphabet (Google).

“Bem-estar para todos, felicidade para todos”

Ao anunciar o início do evento, Modi deu as boas-vindas às delegações internacionais e destacou o significado político do encontro.

“A partir de hoje, a Índia sedia a Cúpula de Impacto da IA no Bharat Mandapam, em Déli. Dou calorosas boas-vindas a líderes mundiais, capitães da indústria, inovadores, formuladores de políticas, pesquisadores e entusiastas da tecnologia de todo o mundo para esta cúpula”, afirmou.

O primeiro-ministro explicou que o tema central do encontro é inspirado na expressão em sânscrito Sarvajana Hitaya, Sarvajana Sukhaya, que ele traduziu como: “bem-estar para todos, felicidade para todos, refletindo nosso compromisso compartilhado de aproveitar a Inteligência Artificial para um progresso centrado no ser humano”.

A escolha do lema busca associar o avanço tecnológico à ideia de inclusão social e responsabilidade coletiva, em um momento em que a inteligência artificial provoca debates intensos sobre emprego, segurança digital e regulação global.

Transformação em múltiplos setores

Modi destacou que a inteligência artificial já está impactando áreas estratégicas da economia e da vida social.

“A IA hoje está transformando diversos setores, incluindo saúde, educação, agricultura, governança e empresas”, declarou.

Ele acrescentou que o encontro deve ampliar o debate internacional sobre o tema: “A Cúpula de Impacto da IA enriquecerá o discurso global sobre diversos aspectos da IA, como inovação, colaboração, uso responsável e muito mais”.

Ao mencionar “uso responsável”, o primeiro-ministro reforça a intenção da Índia de participar ativamente da construção de parâmetros internacionais para o desenvolvimento e aplicação da tecnologia.

Índia na vanguarda da transformação

Em outro trecho de sua declaração, Modi atribuiu à população indiana o papel central no avanço tecnológico do país.

“Graças aos 1,4 bilhão de pessoas da Índia, nossa nação está na vanguarda da transformação da IA”, afirmou.

Segundo ele, esse protagonismo decorre da combinação entre infraestrutura digital pública, ecossistema de startups e pesquisa de ponta. “Da infraestrutura pública digital a um vibrante ecossistema de startups e pesquisa de ponta, nossos avanços em IA refletem tanto ambição quanto responsabilidade”.

A fala reforça a estratégia de Nova Déli de projetar a Índia como potência tecnológica emergente, capaz de influenciar a governança global da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, atrair investimentos em infraestrutura e inovação.

Disputa por liderança e governança global

A India AI Impact Summit ocorre em um cenário de crescente competição internacional por liderança tecnológica. O avanço de sistemas generativos e ferramentas automatizadas ampliou preocupações com desinformação, deepfakes e impactos no mercado de trabalho, além de intensificar o debate sobre concentração de poder nas grandes empresas de tecnologia.

Ao sediar o evento e reunir líderes políticos e empresariais de diferentes continentes, a Índia busca se posicionar no centro dessa discussão, defendendo uma abordagem que combine crescimento econômico, inclusão social e responsabilidade regulatória.

Com o discurso de “bem-estar para todos” e “progresso centrado no ser humano”, Modi procura consolidar a imagem da Índia como ator estratégico na definição do futuro da inteligência artificial no cenário global.