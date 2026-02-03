Embraer fecha acordo com Virgin Australia para manutenção preditiva

247 - A Embraer anunciou na terça-feira (3) a assinatura de um acordo de longo prazo com a Virgin Australia para a adoção de uma solução digital de manutenção preditiva na frota de aeronaves E2 da companhia aérea australiana. O contrato prevê a implementação do sistema AHEAD (Aircraft Health Analysis and Diagnosis), voltado ao monitoramento avançado da saúde das aeronaves e à antecipação de falhas técnicas.

Segundo a fabricante brasileira, o AHEAD permite às companhias aéreas utilizar dados operacionais para identificar e prever potenciais problemas antes que eles se tornem críticos, fortalecendo estratégias de manutenção proativa e ampliando a eficiência operacional da frota de E-Jets.

De acordo com a Embraer, a plataforma possibilita o monitoramento em tempo real de diversos sistemas das aeronaves, como a Unidade de Potência Auxiliar (APU), sistemas de combustível, pneumáticos, hidráulicos, aviônicos, motores, navegação, ar-condicionado e comandos de voo. “A plataforma coleta dados em voo e em solo, aplicando análises e algoritmos preditivos para apoiar a manutenção proativa. Esses recursos ajudam as companhias aéreas a reduzir o tempo de solo não programado e a otimizar a disponibilidade da frota”, destacou a empresa.

A Embraer também afirma que o uso do sistema AHEAD contribui para a redução dos custos operacionais e das emissões de CO₂, ao evitar o consumo desnecessário de combustível associado a problemas de manutenção não identificados com antecedência. A expectativa é de ganhos relevantes em eficiência e sustentabilidade nas operações da companhia aérea australiana.

A Virgin Australia possui atualmente oito pedidos firmes de jatos E2 e já recebeu duas aeronaves. A frota de E190-E2 está baseada em Perth e é operada pela Virgin Australia Regional Airlines, atendendo rotas regionais no país.