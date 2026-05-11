Embraer fecha contrato com fornecedora da Índia e amplia estratégia global no setor aeroespacial

247 - A Embraer anunciou nesta segunda-feira (11) a assinatura de seu primeiro contrato com uma empresa fornecedora da Índia, em um movimento estratégico para ampliar e diversificar sua cadeia global de suprimentos. A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de São Paulo.

Pelo acordo, a fabricante brasileira de aeronaves fornecerá “produtos forjados de alta qualidade” para a Bharat Forge Limited (BFL), companhia indiana considerada referência global em componentes industriais de alta performance. Segundo a Embraer, a parceria representa um marco importante na relação entre as duas empresas e fortalece sua presença no mercado indiano.

O vice-presidente executivo de Suprimentos Globais e Cadeia de Produção da Embraer, Roberto Chaves, afirmou que a iniciativa faz parte da estratégia da companhia de tornar sua operação mais resiliente e competitiva.

“Alinhada à nossa estratégia de diversificação da cadeia de suprimentos, vemos a Índia como uma grande oportunidade. Este contrato reforça nossos planos de criar uma cadeia de suprimentos mais resiliente e competitiva, além de nosso compromisso com o desenvolvimento da indústria aeroespacial indiana”, declarou

A fabricante brasileira destacou que o acordo também contribui para ampliar sua base de fornecedores internacionais e abre espaço para novas oportunidades no mercado da Índia, país que atualmente possui a maior população do planeta e vem expandindo sua atuação nos setores industrial e aeroespacial.

Do lado indiano, a Bharat Forge celebrou a parceria inédita com a companhia brasileira. O vice-presidente e diretor-executivo conjunto da empresa, Amit B. Kalyani, afirmou que o contrato representa um reconhecimento da capacidade tecnológica desenvolvida pela companhia no setor aeroespacial.

“O fato de a BFL ser o primeiro fornecedor indiano de componentes forjados para a Embraer é um momento de orgulho e um testemunho das capacidades que desenvolvemos no setor aeroespacial. Agradecemos à Embraer pela confiança depositada na BFL”, disse

A Bharat Forge é uma multinacional indiana especializada em componentes e soluções de engenharia de alta performance. A empresa atua em segmentos considerados estratégicos e críticos para segurança, incluindo os setores automotivo, energia, petróleo e gás, construção, mineração, ferroviário, marítimo, defesa e aeroespacial.

A aproximação entre Embraer e Bharat Forge ocorre em um momento de crescente integração entre mercados emergentes na indústria global de aviação e defesa, com empresas buscando alternativas para fortalecer cadeias de fornecimento e reduzir dependência de mercados tradicionais.