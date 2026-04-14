Embraer mira contratos bilionários em feira de defesa na Malásia

247 - A Embraer participa de um evento da indústria de defesa realizado entre os dias 20 e 23 de abril, em Kuala Lumpur, na Malásia, onde apresenta as aeronaves militares KC-390 Millennium e A-29 Super Tucano, com foco no mercado da Ásia-Pacífico.

As informações foram divulgadas por veículos especializados do setor aeroespacial, com base na cobertura do evento Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), conforme reportado pelo site Cavok.

O encontro reúne autoridades militares, operadores e fabricantes globais do setor de defesa. A participação da Embraer ocorre em um contexto de crescimento dos investimentos militares na região.

O KC-390 Millennium é um cargueiro militar multimissão com capacidade para transportar até 26 toneladas. A aeronave pode operar em pistas curtas e não preparadas e executar missões como transporte logístico, reabastecimento em voo, evacuação aeromédica e combate a incêndios.

Segundo dados do setor, o modelo já foi adquirido por países europeus e vem sendo negociado em mercados asiáticos, incluindo a Coreia do Sul.

O A-29 Super Tucano, por sua vez, acumula mais de 600 mil horas de voo e está em operação em mais de 20 países. A aeronave é utilizada em missões de ataque leve, vigilância e treinamento avançado.

O modelo é apontado como adequado para operações em ambientes com infraestrutura limitada, com custos operacionais reduzidos.

A apresentação conjunta das duas aeronaves integra a estratégia da Embraer de ampliar sua atuação internacional, com oferta de plataformas para diferentes tipos de missão no setor de defesa.