Enel reforça estratégias para enfrentar eventos climáticos no verão

247 - A Enel detalhou novas medidas para preparar suas distribuidoras no Rio de Janeiro e em São Paulo para o período de fortes chuvas e ventos do verão. O Plano Verão 2025 foi apresentado com a promessa de ampliar a capacidade de resposta da companhia diante de eventos climáticos extremos.

De acordo com informações publicadas originalmente pelo Valor Econômico, o programa prevê investimentos robustos entre segunda-feira (17) e 2027, totalizando R$ 6,1 bilhões no Rio e R$ 10,4 bilhões em São Paulo. O objetivo é aprimorar estruturas, aumentar equipes e reduzir o tempo de atendimento em situações de emergência, especialmente após o blecaute de 2024 na Grande São Paulo, que deixou 3,1 milhões de imóveis sem energia por quase seis dias.

No Rio, a empresa abriu três novas bases operacionais — Niterói, São Gonçalo e Maricá — para agilizar o deslocamento das equipes técnicas. Também intensificou ações de prevenção: foram realizadas 551 mil podas de árvores, com meta de alcançar 629 mil até dezembro. A companhia prevê ainda substituir 312 quilômetros de cabos de média tensão e 168 circuitos de baixa tensão até o fim do ano, além de executar 30 mil manutenções preventivas, 123 mil lavagens e 21 mil inspeções de rede.

Esses investimentos incluem digitalização de sistemas, automação da rede elétrica, modernização da comunicação via satélite e reforço do atendimento ao consumidor.

Em São Paulo, a Enel concluiu a contratação e o treinamento de 1.200 novos profissionais para operações de campo e anunciou a entrada de mais 400 trabalhadores ainda este ano. A empresa também destacou o treinamento de 124 eletricistas motociclistas para atendimentos rápidos e a ampliação da frota com 225 novos veículos.

Quatro novas bases operacionais serão inauguradas até o fim de novembro, somando-se às 17 já existentes na área de concessão paulista. Até setembro, foram registradas 448 mil podas preventivas, com projeção de superar 600 mil até dezembro.

Em comunicado, a Enel afirmou: "A iniciativa reforça o compromisso da companhia em atuar de forma preventiva, com equipes capacitadas e ações estruturadas para reduzir os impactos aos clientes nos períodos de ventos e chuvas".